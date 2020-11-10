Жительница Горно-Алтайска Татьяна оказалась в больнице после того, как бывший супруг с ней «мирился» и в гневе бил ей по рукам топором. Женщина рассказала «360» о том, как все происходило.

«Руки все в бинтах, в гипсе, все зашито, ничего делать не могу», — говорит Татьяна.

По ее словам, бывший муж не раз ей угрожал и требовал, «чтобы обратно приняла». Он угрожал убить, сделать женщину калекой. Собственно, и во время брака он себя вел не лучше, уверяет Татьяна.

«Он пьянствовал, не содержал семью, постоянно поднимал на меня руку, дебоширил», — объяснила собеседница «360» причины развода.

Раньше мужчина уже нападал на Татьяну. Он приходил к ней в салон красоты, где женщина работает мастером маникюра.

«Приходил на работу пьяный, угрожал. Как-то схватил за волосы, вытащил на улицу», — добавила пострадавшая.

Несколько дней назад местный житель караулил бывшую жену недалеко от ее дома.

«Я переходила через пешеходный переход. Он там стоял с таксистами, разговаривал. Видимо, ждал, когда я пройду. Он знал, что я по этой дороге хожу. Увидел меня с сыном, я прошла мимо. Потом шла домой другой дорогой, через другой пешеходник, через другую улицу. Он стоял караулил, зная, наверное, что я там пойду. Сначала просто хотел поговорить. Та же самая песня, что прими меня обратно, я не могу так», — вспоминает женщина.

Татьяна в очередной раз ему отказала, попросила ей дать спокойно работать и растить детей.

Я отказалась от его помощи, от алиментов — от всего. Он сказал: «Сейчас я тебе покажу работу, поработаешь ты». Начал издеваться. Когда повалил на землю, уже достал топор. Он брал руки по отдельности. Брал руку — рубил, вторую брал — рубил. Наносил обухом удары по голове, потом обухом ломал руки Татьяна.

Однако женщина схватила левой рукой, которая меньше пострадала, топор и попросила его перестать. Она говорила, что не будет подавать заявление в полицию. После этого бывший муж действительно остановился. Скорее всего, испугался, увидев недалеко от себя женщину. Он посадил жертву на корточки.

«Сказал: „Вставай, пошли домой“. Но я отказалась — не могла идти», — добавила Татьяна.

Кое-как она все же дошла до подъезда и попросила нападавшего вызвать скорую помощь. Мужчина сходил к соседке на первый этаж, вызвал медиков. Потом он стал допытываться у бывшей, что же она будет говорить в полиции.

«Я сказала, что совру что-нибудь», — рассказывает собеседница «360».

Тогда он сказал, что пойдет. Надел на нее шапку, чтобы она не замерзла, и ушел.

По ее словам, сильнее повреждена правая рука, женщина не может ей ничего делать. Разрублены обе ладони, три пальца на спицах, сломана рука. Также она получила травму головы. Говорит, что от худших последствий, видимо, спасла шапка. Ее экс-супруг задержан.

«Он скрывался три дня, его привел [в полицию] отец», — рассказала Татьяна. Подробностей она не знает.

Задержанный ранее уже был судим. В его отношении заведено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он взят под стражу. Расследование дела продолжается. Дети Татьяны сейчас находятся у родственников.