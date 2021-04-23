СМИ: популярная вакцина для кошек пропала из российских ветклиник

Российские ветеринары пожаловались на отсутствие вакцины для профилактики вирусных заболеваний у кошек Nobivac Tricat Trio. Препарат против калицивироза, вирусного ринотрахеита и «кошачьей чумки» закончились в клиниках, а заказать новую партию нет возможности.

Сотрудники ветеринарных клиник Москвы и Санкт-Петербурга рассказали РБК, что вакцин нет нигде и не будет до конца мая.

«Nobivac Tricat нет у нас. Говорят, что нет с конца марта. В апреле говорили, что будут поставки к концу апреля, теперь говорят, что к концу мая будут», — рассказали РБК в сети клиник для животных «ТИМ».

Вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин отметил, что сложности с поставками вакцины происходят регулярно. Все зависит от решения производителя, сколько выделить на Россию того или иного препарата.

Вакцины от бешенства, по словам Ткачева-Кузьмина, сначала поступают в государственные ветеринарные клиники, а потом уже в частные.

«Поэтому частные клиники здорово страдают по этому поводу», — отметил он.

В пресс-службе Россельхознадзора изданию не подтвердили нехватку вакцины для кошек. В ведомстве заявили, что препарат официально зарегистрирован в России, с начала году в страну поступило более 260 тысяч доз Nobivac Tricat Trio. Обращений о трудностях поставок тоже не было.