В Мексике нашли крупную партию поддельного «Спутника V». Контрафактные вакцины находились на борту частного самолета, спрятанные в холодильниках среди безалкогольных напитков. Мошенники все чаще воруют вакцины или подделывают их.

Мексиканская фальшивка

Возможно, самую крупную партию поддельных вакцин от коронавируса «Спутник V» нашли в Мексике. 18 марта в местном аэропорту приземлился частный самолет, который впоследствии должен был отправиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Кому он принадлежал, не сообщается. Несмотря на авторитет владельца самолета, таможенники проверили его воздушное судно.

Во время обыска таможенников насторожило большое количество холодильников в самолете, поэтому сотрудники заглянули и туда. В камерах оказалось около шести тысяч доз вакцины «Спутник V».

В итоге пассажиров самолета и экипаж задержали, а само судно арестовали. Чуть позже все задержанные смогли каким-то образом скрыться, сообщила прокуратура Мексики в Twitter.

При этом гондурасская компания Grupo Karim выступила с заявлением, что пыталась доставить в Гондурас вакцину от коронавируса для своих сотрудников. Однако в компании отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия «Спутника V» была поддельной. У вакцин отличался дизайн контейнеров и этикеток.

Также в РФПИ отметили, что у каждой ампулы вакцины есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение. В Центре развития перспективных технологий заявили, что подделать «Спутник V» невозможно как раз из-за QR-кода.

Подделки и украденные препараты

В начале марта в Китае Интерпол накрыл подпольное производство поддельных вакцин от коронавируса. В результате рейда по производственным помещениям задержали около 80 подозреваемых. Там изъяли более трех тысяч доз фальшивых вакцин, передает «Фонтанка».

Также контрафакт нашли на складе в Южно-Африканской Республике. В городе Джермистон полиция обнаружила около 400 фальшивых ампул с вакцинами от коронавируса, рассчитанных на 2,4 тысячи доз.

Китайские вакцины украли и в Чили. В начале февраля радио BioBIoChile сообщило, что кто-то незаконно завладел 40 вакцинами китайского производства Sinovac в медицинском центре в городе Курико.

В конце января в Польше пропажу вакцины от коронавируса обнаружили в Варминьско-Мазурском воеводстве. Всего пропали три пузырька, в которых находилось 18 доз препарата. Полиция Илово-Осада выяснила, что кражу со взломом совершил сотрудник поликлиники, сообщил сайт RMF FM.

Проблема контрафакта

По мере того как все больше стран приступают к вакцинации населения от коронавируса, возрастает и риск появления на рынке поддельных препаратов. Еще год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что в интернете существуют несертифицированные сайты с рекламой средств, с помощью которых якобы можно вылечиться от ковида или обезопасить себя от заражения. Тогда сотрудник ВОЗ Пернет Бурдийон Эстев отметил, что именно привычка к самолечению или самостоятельному выбору лекарств привела к появлению подобных сайтов, писал сайт DW.

Но подделывают не только препараты от ковида. Оборот поддельных лекарств по состоянию на 2016 год составил 4,4 миллиарда долларов. Тогда в докладе Организации экономического сотрудничества и развития не учитывалось большое количество фальшивых препаратов, которые их производители не сбывали за рубеж, а распространяли в своей стране. Более того, в те годы не стоял вопрос пандемии.

Ситуацию ухудшает еще и то, что за подделку лекарств в большинстве стран не наказывают так строго, как, например, за наркоторговлю.

В даркнете с января 2021 года появилось более тысячи объявлений о продаже вакцин от коронавируса и поддельных справок. «Би-би-си» узнала, что на черном рынке предлагали AstraZeneca («оксфордскую вакцину»), российский «Спутник V», а также препараты китайской государственной компании Sinopharm и американской Johnson & Johnson. Цены варьировались от 500 до 750 долларов (38–57 тысячи рублей).

Источник фото: скриншот объявления о продаже поддельной AstraZeneca в даркнете

Руководитель направления по поиску уязвимостей фирмы Check Point Одед Вануну рассказал, что специально потратил 750 фунтов (7,8 тысячи рублей) на покупку китайской вакцины Sinopharm, но до сих пор не получил ее. Когда именно команда Вануну перевела деньги продавцу, не сообщается.