Экипаж самолета с поддельным «Спутником V» скрылся от властей Мексики

Власти Мексики на прошлой неделе задержали в аэропорту частный самолет с поддельной вакциной «Спутник V». Сегодня злоумышленники скрылись от правоохранительных органов.

Задержанные граждане Гондураса на время расследования находились в отеле. Самолет и его содержимое было передано в распоряжение прокуратуры.

«Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном на их странице в Twitter.

На борту частного самолета Cessna были найдены тысячи ампул с жидкостью. Они были маркированы как российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Также были задержаны семь мужчин.

Изображения изъятой партии проанализировали специалисты Российского фонда прямых инвестиций, сообщило РИА «Новости». Они подтвердили, что это подделка. Фонд также поблагодарил правительство Мексики за помощь в выявлении контрафакта.

Вчера гондурасская компания Grupo Karim заявила, что они хотели доставить вакцину в Гондурас для своих сотрудников. Тем не менее они отвергли обвинения в попытке незаконно ввезти в страну препарат.