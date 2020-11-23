В мире остались страны, которые не верят в коронавирус. Они спасаются амулетами и молитвами

В мире коронавирусом заразились более 58 миллионов человек. Многие страны ждут ухудшения обстановки и вводят дополнительные меры безопасности. Однако есть государства, где в COVID-19 не верят. Правда, несмотря на отрицание нового вируса, правительства все же вводят некоторые ограничения, а кто-то — уже ждет вакцину.

Туркмения

В Туркмении официально COVID-19 нет. В стране якобы не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. При этом в марте международная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в государстве запретили использовать само слово «коронавирус» в брошюрах, плакатах и публикациях. Также запретили носить маски в публичных местах. Такие правила власти ввели якобы для того, чтобы не порождать панику. За нарушение введенных норм могли и арестовать.

Масочный режим в Туркмении ввели лишь в июле. Тогда в Ашхабаде закрылись некоторые торговые центры и рынки, а по городу начали ездить патрульные машины с призывом о ношении масок. И вот сегодня в стране ограничили передвижение лиц, которые входят в группу риска по инфекционным заболеваниям. В частности, это касается командировок в регионы для сотрудников старше 50 лет.

«В целях предотвращения завоза и распространения на территории Туркменистана острых инфекционных заболеваний… вводятся ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска, в том числе граждан старше 50 лет, по междугородним и межобластным маршрутам», — сообщает туркменский новостной портал Orient.

Бразилия

В Бразилии количество зараженных превысило шесть миллионов человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Страна находится на третьем месте после США и Индии по числу заразившихся. Одна из причин таких показателях — политика, проводимая в Бразилии. Об этом рассказал профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучения основ инфекционных заболеваний Элдер Накая, передает «РИА Новости».

Дело в том, что глава страны Жаир Болсонару отрицал существование нового вируса и изначально не стал вводить серьезные ограничения. В начале июля, правда, ему пришлось поверить в COVID-19: он заболел. Но легкие политика не пострадали и уже в конце июля он выздоровел, о чем радостно сообщил в Twitter.

Однако болезнь не сильно изменила представление главы государства о пандемии и ограничительных мерах. Да и сами местные жители не особо соблюдают самоизоляцию, как рассказала изданию «Газета.ru» Наталья Смирнова из Сан-Паулу.

«Они — люди с расслабленным южным менталитетом. Очень любят вечеринки, встречи. И с введением самоизоляции стали друг к другу просто в гости ходить», — заявила девушка.

Действовать решили парламент и главы регионов. Они ограничили выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Также разрешили работать лишь половину дня, чтобы сотрудники долго не контактировали друг с другом. При этом 50% от зарплаты покрывает сам штат. Да и сами жители Бразилии, хоть и любят общаться, предпочитают делать это в масках.

«До сих пор все ходят в масках. При этом штрафа никакого за их отсутствие нет, но все носят. Даже бомжи ходят в масках», — отметила жительница Бразилии.

Мексика

В Мексике за прошедшие сутки выявили более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране вирус поразил более миллиона человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

При этом глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор долгое время отрицал пандемию. В духе своего бразильского коллеги он утверждал, что от болезни могут защитить амулеты и молитвы. Он даже демонстрировал религиозные образы, отмечая, что с ними коронавирус не страшен. Тем временем в стране показывали рекламу, где говорилось, что распространение COVID-19 не является экстренной ситуацией.

В итоге, ограничительные меры глава Мексики ввел лишь в марте, за что его и обвинили в промедлении. Рейтинг президента сильно упал — впервые за последние годы. Теперь лидер государства готов обсуждать вакцину.

«Я готов лично разговаривать с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединенными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна», — заявил президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в микроблоге правительства в Twitter.