Масочный режим дошел до Туркмении. Там слово «коронавирус» было под запретом
Как сообщило местное издание Turkmen.news, в Ашхабаде закрылись некоторые торговые центры и рынки, а по городу ездят патрульные машины с призывом о ношении масок.
Еще несколько месяцев назад власти этой страны запретили на законодательном уровне использовать слово «коронавирус» в брошюрах, плакатах и публикациях, а также носить маски в публичных местах. Такие правила ввели якобы для того, чтобы не распускать панику на пустом месте. За нарушение новых норм могли и арестовать.
В Туркменистане, по официальным данным, с начала пандемии нет ни одного случая заражения коронавирусом.
Как заявлял «360» эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев, скорее всего COVID-19 не обошел Туркмению стороной. Но благодаря большим безлюдным территориям между городами настоящей эпидемии этой стране удалось избежать.