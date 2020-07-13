Масочный режим дошел до Туркмении. Там слово «коронавирус» было под запретом

Жители Туркменистана теперь в обязательном порядке обязаны носить медицинские маски в общественных местах. И это несмотря на полное отрицание коронавируса властями и нулевую статистику по заболевшим.

Как сообщило местное издание Turkmen.news, в Ашхабаде закрылись некоторые торговые центры и рынки, а по городу ездят патрульные машины с призывом о ношении масок.

Еще несколько месяцев назад власти этой страны запретили на законодательном уровне использовать слово «коронавирус» в брошюрах, плакатах и публикациях, а также носить маски в публичных местах. Такие правила ввели якобы для того, чтобы не распускать панику на пустом месте. За нарушение новых норм могли и арестовать.

В Туркменистане, по официальным данным, с начала пандемии нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Как заявлял «360» эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев, скорее всего COVID-19 не обошел Туркмению стороной. Но благодаря большим безлюдным территориям между городами настоящей эпидемии этой стране удалось избежать.