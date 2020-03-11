Жителям Италии приходится держаться в метре друг от друга. А в магазин запускают пятерками

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Бары и рестораны

Итальянский журналист Джульетто Кьеза рассказал «360», что хозяева заведений следуют новым правилам. «Соблюдают, соблюдают! Особенно учитывая, что ситуация непростая. Ведь расстояние не менее одного метра — проблема. Некоторые даже закрываются, зная, что не смогут обеспечить клиентом необходимые условия», — отметил собеседник.

Правда, по его словам, большинство людей стараются в принципе избегать массовых скоплений людей. Например, пустует общественный транспорт, особенно метро. Многие из тех, кто не может работать из дома и просто обязан прийти на рабочее место, используют собственную машину.

Рестораны и бары все же пустуют. Сам вчера ходил. У меня была встреча с другом. Мы сидели в баре, выпивали. И мы были единственными посетителями в большом баре Джульетто Кьеза журналист.

При этом официанты соблюдают расстояние, многие работают в масках, добавил журналист. Это подтвердила и гид по Риму Юлия Никифорова.

«В барах все работают в перчатках и в масках. Дезинфекция проходит после каждого клиента даже на стойке бара. Контроль идет постоянно», — заявила собеседница «360».

Житель Рима Иван рассказал, что после шести вечера не видел ни одного открытого бара или ресторана. Тем временем в Сети уже появилось шуточное видео, на котором сотрудник заведения передает посетителю заказ на лопате.

Магазины

В магазины же, отмечает Кьеза, часто запускают лишь по пять человек. Следующая пятерка входит в помещение лишь после того, как выйдет первая. Поэтому заведения фактически пустуют.

Вокруг больших магазинов есть полицейские, которые следят за соблюдением правил. Маленькие же заведения регулируют деятельность самостоятельно, очень ответственно Джульетто Кьеза журналист.

Продукты в магазине берут максимально быстро, чтобы не задерживать очередь. Об этом рассказал местный житель Иван. По его словам, люди держат дистанцию самостоятельно. «В продуктовые пускают частями, и все передвигаются на дистанции даже больше метра», — добавила гид Никифорова.

Иван отметил, что последние несколько недель сам не был в таких заведениях. Ходит только на работу и домой, как и большинство жителей. Однако видит, как люди себя ведут в общественном транспорте: сидят через два места, стараются не разговаривать. А если приходится разговаривать, поворачиваются в противоположную сторону. На улицах пусто. Ездят иногда машины, и все. Передвижения контролируют полицейские.

«Многие магазины закрыты. Все соблюдают правила. Порой пожилые люди их не знают, но мы им пытаемся все объяснить», — заключила Никифорова.

Власти Италии 9 марта применили экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса. Это обусловлено тем, что именно в этой европейской стране зафиксировали самое большое количество заболевших после Китая.