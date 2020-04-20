В крокодилах, медведях, таксах и «Зеленских». В каких единицах измеряется социальная дистанция в разных странах
На объявление обратила внимание журналистка Юлия Витязева, написавшая о нем в своем Telegram-канале.
«Держите дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга (примерно один небольшой медведь)», — сказано в объявлении.
Пользователи Twitter удивлены не были. По их данным, национальный парк «Русская Арктика» измеряет социальную дистанцию в белых медведях, гренландских тюленях и новоземельских северных оленях.
Разумеется, не были забыты и песцы.
Используются и гораздо более мелкие единицы измерения.
Разные страны для пущей наглядности измеряют дистанцию в национальных единицах. В Австралии — кенгуру.
В США — аллигаторы.
На Украине — Владимиры Зеленские.
Социальная дистанция важный способ уберечься от заражения коронавирусом в общественных местах. Медики советуют не приближаться к незнакомцам на расстояние от 1,5 до 3 метров. В российских магазинах торговые сети, которые продолжают работать во время эпидемии, обязали нанести специальную разметку на полу. Штрафы за ее отсутствие получили десятки магазинов в Москве. Сумма выписанных штрафов может превысить 12,5 миллиона рублей. Все будет зависеть от решений суда по каждой торговой точке. Магазины получили штрафы за то, что не нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции покупателями.