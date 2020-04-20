В крокодилах, медведях, таксах и «Зеленских». В каких единицах измеряется социальная дистанция в разных странах

Администрация ТЦ «Сибирский молл» Новосибирска решила креативно подойти к наглядной агитации для покупателей, которые не очень хорошо представляют себе рекомендованное расстояние между людьми в связи с коронавирусом.

На объявление обратила внимание журналистка Юлия Витязева, написавшая о нем в своем Telegram-канале.

«Держите дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга (примерно один небольшой медведь)», — сказано в объявлении.

Пользователи Twitter удивлены не были. По их данным, национальный парк «Русская Арктика» измеряет социальную дистанцию в белых медведях, гренландских тюленях и новоземельских северных оленях.

Источник фото: Twitter

Разумеется, не были забыты и песцы.

Источник фото: Twitter

Используются и гораздо более мелкие единицы измерения.

Источник фото: Twitter

Разные страны для пущей наглядности измеряют дистанцию в национальных единицах. В Австралии — кенгуру.

Источник фото: Twitter

В США — аллигаторы.

Источник фото: Twitter

На Украине — Владимиры Зеленские.

Источник фото: Twitter

Социальная дистанция важный способ уберечься от заражения коронавирусом в общественных местах. Медики советуют не приближаться к незнакомцам на расстояние от 1,5 до 3 метров. В российских магазинах торговые сети, которые продолжают работать во время эпидемии, обязали нанести специальную разметку на полу. Штрафы за ее отсутствие получили десятки магазинов в Москве. Сумма выписанных штрафов может превысить 12,5 миллиона рублей. Все будет зависеть от решений суда по каждой торговой точке. Магазины получили штрафы за то, что не нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции покупателями.