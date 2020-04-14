Штрафы за отсутствие разметки получили более 90 магазинов в Москве

За прошедшие три дня 92 торговые точки в Москве получили штрафы. Теперь магазинам придется заплатить за отсутствие разметки, которую обязали нанести в залах при режиме повышенной готовности.

Сумма выписанных штрафов может превысить 12,5 миллиона рублей. Все будет зависеть от решений суда по каждой торговой точке. Магазины получили штрафы за то, что не нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции покупателями.

«Нанесение специальной разметки позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. Сотрудники оштрафованных предприятий не предпринимали никаких действий для того, чтобы обеспечить между ними социальную дистанцию», — приводит ТАСС сообщение департамента торговли и услуг Москвы.

Руководитель департамента Алексей Несмерюк отметил, что несоблюдение требований является достаточным основанием как для штрафа, так и для полного закрытия бизнеса. Он призвал магазины придерживаться санитарно-эпидемиологических предписаний.

По последним данным, в России насчитывается 21 102 пациента с коронавирусом. Вылечились от COVID-19 уже 1694 человека. Погибли от инфекции 170 жителей.