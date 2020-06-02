Главный очаг COVID-19 в Европе готов принять туристов. Стоит ли ехать в июне в Италию

Италия торопится открыть границы для иностранных туристов, в том числе российских. Россиян там готовы принять с 15 июня. При этом у приезжих не будут требовать медицинские справки об отсутствии коронавируса. Откроют ли к этому времени границы в России, и стоит ли ехать в Италию, где был сильнейший очаг COVID-19 в Европе, — в материале «360».

3 июня Италия снимет запрет на передвижение внутри страны, а также на въезд из государств Евросоюза. Для прибывающих иностранцев отменят обязательный карантин, однако это коснется лишь регионов с низкой заболеваемостью коронавирусом.

В самой Италии по состоянию на 1 июня было зарегистрировано 233 тысячи больных коронавирусом, почти 33,5 тысячи человек скончались, 158 тысяч выздоровели. При этом количество подтвержденных случаев COVID-19 с конца марта постоянно идет на спад, и, если к началу мая в день регистрировали около двух тысяч заразившихся, то к концу месяца — менее 500 человек.

Для сравнения в России зарегистрировано около 415 тысяч случаев COVID-19, но всего 4,8 тысячи смертей, и свыше 175 тысяч выздоровевших. В начале мая в стране выявляли около 10 тысяч заболевших в день, в конце — примерно по девять тысяч.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что страна готовится принимать российских путешественников с 15 июня. С этого дня откроются внешние границы ЕС, но каждая страна Евросоюза будет сама решать, пускать или не пускать иностранцев.

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«Мы надеемся, что 15 июня границы будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — сказал Терраччано, добавив, что с этой даты могут возобновиться и авиарейсы в Россию.

Италия не планирует вводить каких-либо дополнительных ограничений для иностранцев, включая справки об отсутствии коронавируса. Процедура оформления виз останется прежней.

При этом при въезде в республику будут приниматься меры предосторожности, туристов проконтролируют. Как именно, дипломат не уточнил.

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Из-за пандемии коронавируса Европейский союз закрыл свои границы в середине марта, Россия — в конце того же месяца. Речь идет о любых пассажирских перевозках, кроме вывозных рейсов соотечественников из-за рубежа.

В Кремле пока не приняли решение об открытии границ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также ему не известно, откроют ли границы к 24 июня, когда в Москве пройдет военный парад в честь 75-летия Победы.