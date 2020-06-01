Посол Италии в РФ: Италия готова открыть границы как можно скорее

Посол напомнил, что одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей стал туризм.

«Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии», — обратил внимание собеседник издания.

Он уточнил, что на данный момент приостановлена выдача виз российским туристам. Внешние границы ЕС закрыты до 15 июня. Затем вопрос с продлением или непродлением закрытия границ будет обсуждаться на европейском уровне.

«Со своей стороны, Италия готова открыть границы как можно скорее», — подчеркнул дипломат.