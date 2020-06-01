Посол Италии в РФ: Италия готова открыть границы как можно скорее
Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано выразил надежду, что российские туристы смогут приехать в Италию уже этим летом. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Посол напомнил, что одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей стал туризм.
«Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии», — обратил внимание собеседник издания.
Он уточнил, что на данный момент приостановлена выдача виз российским туристам. Внешние границы ЕС закрыты до 15 июня. Затем вопрос с продлением или непродлением закрытия границ будет обсуждаться на европейском уровне.
«Со своей стороны, Италия готова открыть границы как можно скорее», — подчеркнул дипломат.