В деле о жестоком убийстве семьи в Пермском крае случился поворот. Считавшийся убитым подросток стал подозреваемым

Убитую семью нашли в поселке Октябрьский Пермского края. В тройном убийстве заподозрили главу семьи, его сразу же начали искать. Позже следователи выяснили, что на самом деле мужчина был среди убитых, но сразу опознать его не получилось. Тогда искать стали уже его старшего сына.

Утром 2 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский нашли тела женщины и, как сообщалось сначала, двух ее детей — 13-летней дочери и 17-летнего сына. У всех убитых полицейские нашли многочисленные раны. Правоохранители завели дело по статье «Убийство двух и более лиц и убийство малолетнего с особой жестокостью».

В тройном убийстве заподозрили мужа женщины. Александра Горбунова объявили в розыск и распространили ориентировку. Полицейские сообщили, что мужчине на вид 35-40 лет, а его рост составляет 165−175 сантиметров. Они также опубликовали фотографию главы семейства.

Источник фото: СУ СКР по Пермскому краю

На место отправили работать криминалистов. Оперативную группу возглавил руководитель следственного управления. Сотрудники ведомства начали опрашивать соседей, осматривать дом и просматривать записи с камер видеонаблюдения.

По одной из версий, мужчина мог скрыться в лесу возле поселка после расправы над родственниками. При этом отмечалось, что с собой он взял ружье. Утром 3 марта волонтеры «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» присоединились к поискам подозреваемого.

«Для розыскных мероприятий на территории Октябрьского района Пермского края срочно требуются снегоходы и автомобили с высокой проходимостью. Просьба владельцев данных типов транспортных средств, а так же охотников, хорошо знающих местность и готовых помочь в розыске, связаться с координатором поискового отряда», — написали волонтеры в своей группе во «ВКонтакте».

«Выпивал, но был спокойным»

Жена Горбунова — Гуля — работала детской медсестрой в больнице. Она была единственной дочерью в семье и росла среди братьев.

«Она отзывчивый, хороший человек. Всегда поможет, подскажет. Ее мать сейчас ревет», — рассказал Properm.ru друг семьи.

Сам Горбунов в последнее время работал вахтовым методом электросварщиком. По словам знакомой, мужчина много работал и делал все для своей жены и детей. Она отметила, что Горбунов был веселым и спокойным человеком. Подруга погибшей подчеркнула, что Гуля никогда не говорила ничего плохого о своем муже или отношениях в семье. Горбунов иногда выпивал, но «как все».

«Все, кто ее (Горбунову — прим.ред.) знают, не могут поверить, что такое могло произойти, мы все в шоке. Мы не понимаем за что!» — заявила женщина.

Источник фото: vk.com

В краевой Комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что семья была благополучной, обеспеченной и не состояла ни на каких учетах.

«Обоих родителей по месту работы характеризуют как доброжелательных, грамотных, ответственных, дисциплинированных и стрессоустойчивых сотрудников. Семья строила дом. Дети активные, учились хорошо, были спокойными, доброжелательными», — привел слова сотрудника комиссии сайт 59.ru.

Знакомая семьи отметила, что дочь Горбуновых была способной девочкой и училась в шестом классе. Сын учился в 10-м классе и хорошо играл на гитаре.

«Был очень серьезным, целеустремленным и осознанным мальчиком. Очень хорошо учился в школе. Во всем помогал матери, как истинный мужчина был ей поддержкой. За сестренкой всегда присматривал, если она задерживалась в нашем дворе, приходил, забирал ее домой», — поделилась женщина.

Смена подозреваемого

Вечером 3 марта следователи изменили ориентировку. Правоохранители начали искать не Горбунова, а его 17-летнего сына. Во время судебно-медицинской экспертизы установили, что среди убитых был не подросток, а его отец.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — объяснила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что тройное убийство произошло вечером 1 марта. По предварительной версии, подросток зарубил своих родственников топором, а затем уехал за пределы региона на такси. Его жертвы скончались в доме от многочисленных ран.

«Он переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости», — уточнил источник kp.ru.

Подозреваемого молодого человека нашли в Екатеринбурге. Сейчас он находится в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Следователи устанавливают мотивы и все обстоятельства убийства. Они назначили судебно-медицинскую, химическую, генетическую и другие необходимые экспертизы.

Правоохранители уже допросили 175 свидетелей, в числе которых были родственники погибших, одноклассники детей и друзья семьи. Пока следователи продолжают расследовать уголовное дело.