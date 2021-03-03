Разыскиваемый в Пермском крае мужчина оказался среди убитых. Теперь в резне заподозрили его сына

Правоохранители изменили ориентировку на розыск подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в поселке Октябрьский Пермского края. На данный момент идет поиск подростка.

«Ориентировка сменилась. Теперь ищут подростка», — сообщил источник РИА «Новости».

Тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и мужчины были найдены утром 2 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью», в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения, сообщил Следственный комитет.

По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. Сейчас правоохранители ищут 16-летнего сына убитых супругов.