Акция «Тотальный диктант» за годы своего существования стала международной. В этом году знание русского языка проверили в 69 странах мира. Как будет проходить подготовка зарубежных мероприятий в 2021 году непонятно. От поддержки с акции отказалось Россотрудничество. Организаторы считают, что причиной стал автор будущего текста писатель Дмитрий Глуховский.

Столкновение культуры и политики

Основная задача Россотрудничества и его учреждений в других странах — продвижение гуманитарного взаимодействия с другими странами и помощь в объективном представлении о современной России.

Агентство много лет помогало «Тотальному диктанту» проводить акцию в других странах. Написать под диктовку текст современного российского автора приходили иностранцы, которые учат русский язык, уехавшие из России эмигранты и их потомки. Но в следующем году такой поддержки не будет. Об этом объявил на своем канале в Telegram глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Россотрудничество не будет поддерживать „Тотальный диктант“ в следующем 2021 году по веским для нас причинам. На наших площадках в культурных центрах „Тотальный диктант“ в следующем году писать не будут. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект „Тотальный диктант“ хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства», — говорится в сообщении.

Участница ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге. Источник фото: РИА «Новости»

Свое заявление Примаков сделал на следующий день после того, как организаторы объявили, что текст для диктанта напишет Дмитрий Глуховский. Автор серии книг «Метро», «Текст», «Сумерки».

Журналист ВГТРК Андрей Медведев не исключил, что именно личность автора связана с отказом в сотрудничестве.

«Примаков не сказал в чем главная причина. Но, зная Женю лично, думаю, что дело в авторе текста. <…> Насколько я знаю, в следующем году, „Тотальный диктант“ будет работать с товарищем Глуховским. У него есть вполне четкая позиция относительно России. Которая, конечно же, унылая и бездарная, — в России душно и плохо», — написал журналист.

Медведев отметил, что Примаков не готов давать площадку «идейному русофобу» по личным убеждениям. При этом вывел достаточно интересную дилемму: «Тотальный диктант» — акция не политическая, а культурная, но Россотрудничество быть вне политики не может.

Работы хватит на всех

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец написала на своей странице в Fасеbооk, что в следующем году организаторы обратятся к зарубежным русскоязычным сообществам за помощью в проведении акции.

Она отметила, что согласна с мнением, что причиной отказа Россотрудничества от дальнейшей поддержки «Тотального диктанта» стал выбор автора текста. При этом она подчеркнула, что при выборе писателя Филологический совет руководствовался только литературным вкусом и желанием познакомить участников с современными писателями.

Никогда мы не преследовали цель вписаться в политические процессы и контексты — и тем более сделать диктант трибуной для выражения политических позиций кого бы то ни было Ольга Ребковец Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»

Ребковец напомнила, что «Тотальный диктант» уже сталкивался с подобным, когда в 2014 году, по решению губернатора Ульяновской области, текст Дины Рубиной заменили на произведение местного писателя. Но это был локальный случай.

Сегодня сотрудничество поставили в зависимость от кандидатуры писателя, где ответом стал разрыв договоренностей. Но нашла она в этом и положительную сторону. Ребковец заявила, что это позволит «Тотальному диктанту» нарастить новые связи, а Россотрудничество сможет проводить не менее яркие события на своих площадках. Это значит, что работы хватит всем.

Участники ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» в Уральском федеральном университете. Источник фото: РИА «Новости»

Не русофобия, а патриотизм

Русофобы — это люди, которые не желают стране улучшения, поэтому когда ты видишь их недостатки — это не русофобия, а патриотизм. Об этом в беседе с «360» заявил писатель Дмитрий Глуховский.

Он не исключил, что Примаков отказался от поддержки «Тотального диктанта», чтобы потом не оправдываться перед начальством за то, на каких персонажей они тратят деньги.

«Но с другой стороны, наверно, они имеют на это право, они существуют на государственные деньги, на деньги того самого государства, к которому я очень скептически отношусь. Прошу отметить: не к стране, а к государственному аппарату», — подчеркнул Глуховский.

Он отметил, что ему известно о некотором негативном отношении среди государственных менеджеров к его позиции, но он отметил, что не настолько велик.

Есть и более видные деятели по обе стороны баррикад. Я даже не ждал к своей скромной персоне такого внимания. Польщен Дмитрий Глуховский Писатель

Рассказывая о тексте, который он подготовил на предстоящий «Тотальный диктант» Глуховский заявил, что выбирал обычную человеческую историю, которая могла бы увлечь каждого.

«Просто про человеческие чувства и про людей. Именно для того, чтобы и в без того непростое время людей дальше не поляризовать, не разъединять, а наоборот как-то вокруг какой-то понятной ей истории объединить», — заявил писатель.