Глуховский написал текст для «Тотального диктанта»

Писатель Дмитрий Глуховский стал автором текста для акции «Тотальный диктант» в 2021 году. Он вдохновлялся личной историей и не стал добавлять в содержание фантастику.

Глуховского как автора представила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на пресс-конференции ТАСС.

«Дмитрий Глуховский — автор текста „Тотального диктанта“», — заявила она.

Получившийся для предстоящей акции текст Ребковец охарактеризовала как эмоциональный. В целом от автора и ожидали нечто «суровое, жесткое и апокалиптическое». Однако фантастический сюжет в текст Глуховский включать не стал, вдохновившись личной историей.

Дмитрий Глуховский известен как автор романов о постапокалиптическом мире «Метро 2033» и «Метро 2034», антиутопий «Метро 2035» и «Будущее». Он также написал мистическое произведение «Сумерки», роман в духе реализма «Текст», по которому снят одноименный фильм, выпустил сборник «Рассказы о Родине».

«Тотальный диктант» проводят с 2004 года в России и разных странах мира. Цель этого ежегодного образовательного мероприятия — популяризация грамотности. Все желающие могут принять в нем участие и проверить свое знание родного языка.