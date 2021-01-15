«Я хочу, чтобы ты спаслась!» Что делать, когда таксист превращается в агрессивного проповедника

Москвичка натерпелась изрядного страха, когда рискнула воспользоваться услугами таксиста сервис «Ситимобил». Водитель встретил ее вопросом «ты верующая?», а затем обрушил на нее грозную проповедь о том, как нужно очищаться от грехов.

На плохом русском и повышенных тонах водитель сообщил, что очень хочет, чтобы девушка «спаслась и выбрала правильный путь». По его мнению, Библия в принципе очень полезна для здоровья.

«Господь хочет, чтобы человек очистился, а не грехами наполнился. Говори, я отрекаюсь от всех дурных мыслей, господь Иисус Христос. Вот это все должны повторять!» — заявил самозваный проповедник.

Девушка признается, что испугалась, и не чувствовала себя в безопасности, поэтому и начала записывать происходящее, чтобы потом, в случае чего, смогла доказать неадекватность водителя. Физического вреда он ей не причинил, но ей очень хотелось выйти из машины. Тем более, что в ходе разговора, водитель признался, что раньше был наркоманом и постоянно употреблял спайсы. Последние полгода, правда, он «в завязке», и за это он благодарит Бога, который его спас.

Москвичка позвонила в службу поддержки и пожаловалась. Ей пообещали связаться с таксопарком и разобраться. Потом перезвонили и извинились, отметив, что этот водитель на ее вызов больше никогда не приедет. На ее вопрос, а что с другими пассажирами, ей ответили, есть определенный регламент, и пока они не могут ответить, какое решение будет принято по этому водителю.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Поскольку спасение пассажиров есть, как выяснилось, дело рук самих пассажиров, редакция «360» попросила психолога Евгения Фомина посоветовать, как вести себя в ситуации, когда водитель делает неадекватные вещи.

Он отметил, что, если сотрудник такси или водитель сервиса выходит на конфликт, значит, у него есть определенные проблемы.

«В таких случаях заметна конфликтность, агрессивность, раздражительность, такая, знаете, невротического плана проблематика психики. Выходить с ним на конфликт, на то поле, на которое он приглашает, не имеет смысла. Потому что пассажир чаще всего не добьется желаемого результата. Не нужно пытаться его переубедить, переспорить или заставить его извиниться. Результативность этого конфликта может быть непредсказуемой. Драка, или хуже того, какое-нибудь уголовное преступление. Работа с психопатическими личностями это — спокойный, тихий, примирительный голос, минимум жестикуляции и отсутствие угроз», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что в некоторых сервисах такси сейчас стоят видеокамеры, которые оценивают модуляцию голоса водителя, жесты и его состояние. Потом эту запись можно будет привести как аргумент. В крайнем случае, когда таксист проявляет чрезмерную агрессивность и угрожает действиями, физической расправой, тогда нужно попросить остановиться и выйти из машины.

«Можно полицию вызвать или убежать. Сейчас все оцифровано, скрыть конфликт будет довольно сложно. Поэтому сервисы с этим оперативно разбираются. Помимо этого, угроза вызвать полицию, вмешательства в конфликт третьих лиц, всегда отрезвляет даже людей в околопсихопатическом состоянии», — подчеркнул Фомин.

Как понять, что поездка мирной не будет

Психолог добавил, что неадекватного человека видно сразу. Он перечислили косвенные признаки, по которым можно понять, что поездка в такси мирной не будет.

Если у человека резкий, громкий голос, активная жестикуляция, он недоброжелателен, агрессивно ведет машину с перспективой войти в ДТП, то с высокой долей вероятности можно сделать вывод, что гнев, направленный на других участников дорожного движения, может вылиться на пассажира. Сильное возбуждение может быть также вызвано влиянием психоактивных веществ. В этом случае у водителя будет сильно расширен или сужен зрачок Евгений Фомин психолог

Евгений Фомин еще раз подчеркнул, что, когда, срабатывает интуиция межличностных отношений, и пассажир понимает, что после личных оскорблений водитель перейдет к физическому насилию, лучше позвонить в полицию или сервис агрегатора.

Это не первый случай неадекватного поведения водителей сервиса «Ситимобил». Жительнице Санкт-Петербург Марии 12 декабря пришлось ехать в Пулково с водителем этого агрегатора, который во время движения включил порно и мастурбировал в ее присутствии.

На момент написания материала в «Ситимобил» не ответили на запрос «360».