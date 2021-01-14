Задержан мастурбировавший при петербурженке таксист. У него нашлась еще одна «жертва»

Его уже опросили. Мужчина рассказал, что смотрел не порно, а музыкальный клип. Стоны из динамика он объяснил тем, что случайно на повороте прибавил громкость. А то, что он мастурбировал, пассажирке показалось, заявил таксист.

По данным СМИ, полицейские взяли у таксиста биологические образцы. Это необходимо для проверки его на причастность к изнасилованиям.

Жительница Санкт-Петербурга ехала на такси в аэропорт Пулково 12 декабря. Она заявила, что в дороге водитель начал смотреть порно и мастурбировать. В техподдержке сервиса «Ситимобила», с которого было вызвана машина, девушке выдали три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. В компании также сообщили, что заблокировали водителя без права на восстановление и заявили о готовности сотрудничать с правоохранителями, если клиентка туда обратится.

Позже стало известно, что таксиста задержали сами же сотрудники таксопарка, потому что тот позорил их профессию. Они решили самостоятельно передать водителя полицейским.

Позже еще одна девушка назвала себя жертвой таксиста и тоже по дороге в аэропорт Пулково 14 декабря, сообщил Life. Водитель ехал медленно из-за скользкой дороги. После он начал задавать девушке вопросы о ее молодом человеке и делал неприличные жесты. Пассажирка демонстративно отворачивалась, но несмотря на это мужчина призывал ее взглянуть на него. Недалеко от Пулково таксист остановился, но причину не назвал. Тогда женщине пришлось позвонить другу, только после этого водитель двинулся дальше.