Запад решил переманить российских ученых. Утечке мозгов можно противостоять

Великобритания и США стимулируют утечку мозгов из России. Они предлагают ученым работать в их странах. Запад давно зазывал к себе отечественных высококвалифицированных специалистов, но сейчас начал делать это в открытую. Но если поощрять молодых специалистов и давать научным сотрудникам преференции, то отъезд за рубеж можно остановить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил приглашать российских ученых, недовольных ситуацией в стране, на работу в Соединенное Королевство. Премьер выдвинул эту инициативу в рамках расширения партнерства украинских и британских университетов. По нему ученые с Украины могут заниматься исследованиями в университетах Великобритании, написал РБК.

При этом британский министр науки Джордж Фриман объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся совместно с российскими государственными университетами и организациями.

Еще в апреле стало известно, что президент США Джо Байден предложил упростить выдачу виз российским ученым, чтобы ускорить утечку мозгов. Эта инициатива касалась граждан России со степенью магистра или доктора наук в сфере квантовой физики, ядерной инженерии и искусственного интеллекта.

В мае глава РАН Александр Сергеев заявил, что США переманивают лучших российских ученых и это может привести к появлению научно-технологического занавеса над Россией, писал ТАСС.

Предложение с подвохом

США и Великобритания всегда старались переманить к себе высококвалифицированных сотрудников из разных стран, в том числе из СНГ. По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, США давно ставили задачу пригласить к себе ученых, особенно из бывшего СССР, где нередко уровень жизни был ниже. Сейчас в Великобритании проводят аналогичную политику, но более тонкую. Журавлев объяснил «360», что в условиях противостояния страны стали зазывать специалистов более демонстративно, показывая, как они борются с Россией.

Но за щедрыми предложениями от США и Великобритании может скрываться дискриминация и русофобия по отношению к российским ученым, уверен он.

Неизвестно, что будет со специалистами. Бывало, что людей приглашали за границу, а они жили вечными ассистентами. Они также будут утверждать, что в России ученые работали над ерундой, а за рубежом их ждут последние веяния науки. Но это не всегда правда Дмитрий Журавлев.

Специалист отметил, что в России ученые могут писать свои труды. При этом на Западе они рискуют остаться ассистентами на кафедре и так и не стать профессорами. В США и Великобритании также господствует глубинная ненависть к россиянам как к явлению.

«В Великобритании сильно украинское влияние. Я это видел до всех кризисов, и мне приходилось с этим сталкиваться. Если начнут бить морду, то никакая наука не спасет», — отметил Журавлев.

По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, некоторые российские ученые согласятся на предложение Великобритании. Рано или поздно они окажутся невостребованными.

Источник фото: РИА «Новости» / Денис Абрамов

«Они имеют право работать где хотят. Но когда противостояние окончится, то что с ними будет? Будут ли они востребованы? Всплеск русофобии по всему миру показал, что ненависть к русским кроется глубоко. И, приезжая туда, ты должен понимать, что занимаешь чье-то рабочее место», — рассказал Светов.

Ответ на утечку мозгов

Россия может защититься от утечки мозгов, которую поддерживает Запад. По словам Журавлева, это можно сделать двумя способами. Первый — поддержка отечественных ученых.

«Надо заниматься своими учеными. Мы это делаем, но надо еще больше. Например, поощрять специалистов и на более низком уровне», — рассказал Журавлев.

Второй возможный способ — пресекать деятельность зарубежных организаций, которые сманивают российских специалистов. По мнению Журавлева, этим способом могут увлечься в ущерб первому.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев

Как считает Светов, пока США и Великобритания ищут болевые точки у России, ученым могут давать преференции и решать проблему с научным оборудованием. Для этого можно обратиться к опыту СССР. По словам Светова, Академия наук в России с момента создания была суверенна, имела устав и оборудование. Но в 2010-х годах в результате реформ ее роль принизили.

«Академии наук должны дать другие полномочия, вопрос также в финансировании и в зарплате. У нас за прошлый год в стране защитили 1,5 тысячи диссертаций, а в прежние времена их было 10 тысяч», — отметил Светов.

Для предотвращения утечки мозгов государство должно помогать ученым, чтобы у них было рабочее место, достойная зарплата и свобода научного творчества.