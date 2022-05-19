Андрей Воробьев рассказал, как предотвратить «утечку мозгов»

Умнейшие люди не станут уезжать из страны, в которой у них есть перспектива и понимание того, что своим трудом они выполняют важную миссию. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Если нашим ребятам мы совокупно даем возможности, показываем будущее, показываем важность их знаний, это все, безусловно, даст результат», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что очень серьезно относится к этой теме. Он высказал мнение, что одаренному человеку нужно дать свободу и перспективы, чтобы он понимал, частью какой индустрии является.

«И, безусловно, должна быть среда, которая показывает ему, что его труд, его миссия важны», — подчеркнул Воробьев.

Командная работа тоже очень важная, добавил губернатор.

Умные люди всегда дополняют друг друга. Физик дополняет математика, математик может опираться на знания биолога. В зависимости от исследований, в зависимости от проекта, который он реализует Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Гость эфира, преподаватель Вячеслав Игнатьев из Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, согласился с губернатором, что работа в команде очень важна. Особенно в школьные годы, когда дети начинают общаться, объединяться в какие-то коллективы, и потом уже работают вместе в команде.

«У ребят есть много разных проектов, но они зачастую не понимают, куда с ними прийти. Если будем давать возможности, показывать, что вы востребованы, то не надо никуда уезжать, никто не будет уезжать, потому что здесь хорошо», — сказал учитель.