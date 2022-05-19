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    19 мая 2022, 08:52

    Андрей Воробьев рассказал, как предотвратить «утечку мозгов»

    Александр Блинов, Наталья Ясинецкая

    Умнейшие люди не станут уезжать из страны, в которой у них есть перспектива и понимание того, что своим трудом они выполняют важную миссию. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Андрей Воробьев рассказал, как предотвратить «утечку мозгов»

    «Если нашим ребятам мы совокупно даем возможности, показываем будущее, показываем важность их знаний, это все, безусловно, даст результат», — сказал Воробьев.

    Губернатор отметил, что очень серьезно относится к этой теме. Он высказал мнение, что одаренному человеку нужно дать свободу и перспективы, чтобы он понимал, частью какой индустрии является.

    «И, безусловно, должна быть среда, которая показывает ему, что его труд, его миссия важны», — подчеркнул Воробьев.

    Командная работа тоже очень важная, добавил губернатор.

    Умные люди всегда дополняют друг друга. Физик дополняет математика, математик может опираться на знания биолога. В зависимости от исследований, в зависимости от проекта, который он реализует

    Андрей Воробьев

    губернатор Подмосковья

    Гость эфира, преподаватель Вячеслав Игнатьев из Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, согласился с губернатором, что работа в команде очень важна. Особенно в школьные годы, когда дети начинают общаться, объединяться в какие-то коллективы, и потом уже работают вместе в команде.

    «У ребят есть много разных проектов, но они зачастую не понимают, куда с ними прийти. Если будем давать возможности, показывать, что вы востребованы, то не надо никуда уезжать, никто не будет уезжать, потому что здесь хорошо», — сказал учитель.