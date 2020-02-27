Поставки российской нефти в США и Великобританию возросли вдвое за прошлый год. Экспорт сырой нефти в Турцию и вовсе увеличился почти в четыре раза. Почему российские ресурсы резко стали востребованы на Западе и хорошо ли это — в материале «360».

Турция, Великобритания и США стали закупать значительно больше российской нефти, чем раньше, передает РБК. Это стало известно благодаря данным Федеральной таможенной службы.

Осенью предыдущего года Россия оказалась вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США. В то время как Великобритания за год увеличила поставки из России с 0,98 миллиона до 2,4 миллиона тонн нефти. Соответственно, и выплаты увеличились с 493 миллионов долларов до 1,2 миллиарда. Турция показала самый большой скачок среди покупателей нефти. Согласно ФТС, экспорт в физическом объеме увеличился в четыре раза, а в денежном — в 3,5. Анкара потратила на российское сырье уже не один миллиард долларов, а 3,7 миллиарда.

Согласно статистике ФТС, США сейчас занимает 12-е место среди крупнейших покупателей российской нефти. В 2018 году они замыкали двадцатку.

Главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис такую резкую потребность в российских ресурсах называет забавной. Несмотря на плохие политические отношения, Запад становится более зависим от российского экспорта на нефтяном рынке.

«Это непреднамеренные последствия санкций. США направили их против Венесуэлы, у которой самые большие запасы нефти в мире. И как только венесуэльская нефть ушла с рынка, ей понадобилась замена. К кому идти за ней? Конечно к России», — говорит эксперт.

Все потому, что Россия — один из самых больших экспортеров нефти в мире. Плюс ко всему снизились цены на российскую марку Urals.

У Турции потребность в российских ресурсах тоже выросла из-за американских санкций. Только уже из-за тех, что были наложены на Иран.

Успех российской нефти — это последствия американских санкций Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Искать политический подтекст в этой ситуации не стоит. Это обычные рыночные отношения. Рынок нефти и международный товарный рынок не политизированы и не должны быть такими.

По словам эксперта, если те же Штаты попытаются влезть в него и поставить какие-то ограничения, это создаст хаос. Такое уже было, когда они запрещали любым американским компаниям вести бизнес с Rusal. Это привело к огромному скачку цен на алюминий. В итоге Минфин США снял санкции с компании.

В этом году США наложили санкции на Rosneft Trading за сделки с Венесуэлой. Однако США и Европа никогда не накладывали санкции конкретно на экспорт российской нефти. Если это когда-нибудь произойдет, то это будет актом настоящей войны — уверен собеседник «360».

Предсказать будущее энергетического рынка в долгосрочной перспективе сложно. В обозримом будущем у России все должно быть хорошо. Сейчас она находится в отлично положении. Производство нефти приносит хороший доход, а спрос на нее пока есть. Министр энергетики России рассказал, что он будет держаться еще ближайшие 20 лет.