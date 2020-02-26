В правительстве рассказали, когда закончится «эра нефти»

Ведущий продемонстрировал статистику Минэнерго, согласно которой топливно-энергетический комплекс (ТЭК) дает четверть ВВП России. Доля нефтегазовых доходов в российском бюджете составляет 39,3%, а в экспортных доходах бюджета превышает 62%.

По прогнозам ведомства, заявил Новак, рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Однако в абсолютном выражении «углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет».

Министр признал рост продаж электромобилей, отметив, что для их зарядки нужно сначала получить электричество — из газа, угля или возобновляемых источников, таких как ветер, солнце или гидрогенерация.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обновило прогноз по росту мирового спроса на нефть. Организация считает, что темпы роста станут самыми низкими за десятилетие из-за вспышки коронавируса.

В январе нефтяные котировки упали из-за опасений уменьшения спроса в Китае — там из-за эпидемии ограничили промышленное производство и транспорт.