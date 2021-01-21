Названы 4 напитка, понижающие давление

В первую очередь был назвал свекольный сок. После его употребления давление начинает снижаться через пару часов. Если пить его постоянно, то показатели стабилизируются на длительное время.

Также специалисты выделили томатный сок. Кроме пользы для гипертоников, он также снижает уровень плохого холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ученые рассказали о пользе каркаде. Его регулярное употребление снижает давление на 15%, заявили они.

Также в список вошел чайный гриб. Он способен снизить давление на 7,6 миллиметров. Еще напиток содержит полезные пробиотики, которые улучшают работу пищеварения.

Людям, регулярно страдающим от повышенного давления, ученые рекомендовали побольше гулять, а также отказаться от алкоголя и жирной пищи.

Ранее в Американской академии дерматологической ассоциации заявили, что наличие заболеваний можно зачастую определить по состоянию ногтей. Так, признаком высокого уровня холестерина, и, как следствие, риска или наличия сердечно-сосудистых заболеваний оказались темные полоски на ногтях