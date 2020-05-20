Коронавирус изменил планы мусульман. Как пройдет Ураза-байрам в 2020 году

Осталось несколько дней до Ураза-байрама — исламского торжества в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. В 2020 году коронавирус изменил привычную жизнь людей, в том числе их праздники. Как мусульманам отмечать Ураза-байрам в сложившейся ситуации?

Какого числа Ураза-байрам в 2020-м

В этом году второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения — выпал на 24 мая.

Торжество отмечают после месяца Рамадан, который выпадал на 24 апреля, — 23 мая. В отличие от христианского поста, во время Рамадана вообще нельзя употреблять какую-либо пищу. Пить тоже ничего нельзя. Среди запретов также: любые развлечения, курение, интимная близость и даже мысли об этом. Однако такая строгость соблюдается только днем. После захода солнца жизнь мусульманина возвращается в привычное русло: он может есть, пить, выполнять супружеский долг. До наступления темноты мусульмане усердно молятся, а до молитвы они должны проявить намерение (ният) — искреннее желание соблюсти пост, не нарушив его ни физически, ни мысленно.

Обращение Путина к мусульманам

Президент России Владимир Путин призвал всех мусульман страны отметить Ураза-байрам дома, чтобы коронавирус не распространялся еще быстрее. Глава государства попросил не устраивать коллективные молитвы и отказаться от традиции собираться большими компаниями.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Никольский

Глава Татарстана Рустам Минниханов уверил президента, что жители республики будут сидеть дома, а никакие мероприятия в честь праздника не состоятся.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже обратился к мусульманам, но только в своей республике. Он попросил людей отпраздновать Ураза-байрам в этом году дома и не посещать родных и близких.

Ураза-байрам во время коронавирусной пандемии

В этом году Ураза-байрам пройдет дистанционно из-за сложной эпидемической ситуации. Многие политические деятели попросили мусульман в 2020-м отказаться от привычного способа отметить праздник, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Однако изначально, когда мир еще не знал, что такое коронавирус, на эту дату были определенные планы. Например, в Москве мусульмане традиционно собираются у Соборной мечети на молитву. В этом году такого не будет, но это же мероприятие пройдет онлайн. Обычно к этому празднику в столице перекрывают ряд улиц для проезда автомобилистов. По разным оценкам, в прошлые годы к Соборной мечети приходили от 100 до 200 тысяч верующих.

Московская соборная мечеть / Источник фото: РИА «Новости» / Антон Скрипунов

Ураза-байрам в Москве и Подмосковье

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов рассказал «360», как в 2020 году будут праздновать Ураза-байрам. И он будет особенным, потому что 18 марта закрыли мечети и мусульманские центры на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Эпидемическая ситуация очень сложная в нашей стране и в нашем регионе, мы призываем наших верующих в дни празднования остаться дома. Ну а для того, чтобы вам было комфортно, мы организуем прямые трансляции Рушан Аббясов.

Местом проповеди станет Соборная мечеть Ногинска. «360» с 08:00 начнет прямую трансляцию проповеди и молитвы. Мусульмане могут подключиться в социальных сетях и на YouTube-канале.

«Мы будем молиться о мире, спокойствии и скорейшем исправлении ситуации и выздоровлении всех тех, кто сегодня заболел, и молить Всевышнего, чтобы пандемия закончилась как можно скорее. Мира вам и милости Всевышнего и его благословения!» — сказал Аббясов.

В Москве мечети тоже будут закрыты во время Ураза-байрама, поэтому верующих призвали молиться дома. В Московской соборной мечети в день праздника пройдет молитва с соблюдением дистанции. В ней примут участие имамы мечети, чтобы не изменять мусульманской традиции.

Праздничные блюда на Ураза-байрам и традиции

Блюд, которые готовят в часть Уразы-байрама, очень много. Например, татарская губадия по рецепту казанской мечети. Это закрытый круглый многослойный пирог, состоящий из риса, жженого творога и изюма.

Более знакомое блюда — эчпочмак с говядиной. В треугольный пирожок добавляют самые обычные ингредиенты — говядину, картошку, лук, но в итоге получается не только сытный перекус, но и целая атмосфера.

Чеченский жижиг-галнаш — особенное блюдо, хотя и очень простое. Ведь это просто тесто с мясом. Ингредиенты — мясо, мука, яйца, чеснок, лук и вода, а готовое блюдо подают с соусом берам и запивают бульоном. Подавать жижиг-галнаш нужно на больших тарелках, чтобы на ее дне лежали галушки (кусочки теста), сверху небольшие куски мяса, а в отдельном соуснике — соус берам.

К Ураза-байраму готовятся накануне — убирают дом, во дворе, готовят праздничные блюда, раздают милостыни. Последнее компенсирует ошибки, которые человек мог допустить во время поста. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшие наряды и ходят в гости к родственникам.

Аллаха называют Милостивым и Милосердным, а значит, радикализм — это не про ислам. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние, пожилые и больные. Пить в Рамадан могут только люди, находящиеся в длительном путешествии. Однако потом они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.