Батюшка не возражает. Умные четки Ватикана оказались неплохи

Многие раскритиковали электронные четки, которые недавно представил Ватикан — их удалось взломать всего за 15 минут. И все же идея технологизации отношений человека с церковью и Богом не всем показалась плохой — главное, не забывать молиться самому, пока устройство следит за прогрессом.

Новый гаджет, предложенный Ватиканом в надежде привлечь молодежь к церкви, совмещает в себе функции фитнес-трекера и устройства для более эффективной молитвы. Четки можно подключить к телефону или другому девайсу, а в специально разработанном приложении Click to Pray представлены тексты и аудиозаписи молитв. Там же можно следить за своим прогрессом в их изучении.

Угроза конфиденциальности

Идея привнесения в молитву — общение человека с Богом — техники многим показалась сомнительной, особенно после того, как хакеры доказали, что, зная электронную почту владельца, можно легко украсть данные, которые собирает устройство.

Ватикан представил умные четки, которые можно использовать как фитнес-браслет Подробнее

Но, как рассказал «360» главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев, бояться утечки данных в этом случае не стоит как минимум потому, что вся информация, которой владеет девайс, — фитнес-данные, например, пол или вес, и адрес электронной почты.

Тем не менее протоиерей Всеволод Чаплин считает, что четки могут поставить под угрозу конфиденциальность таких параметров, как время, потраченное на молитву, или ее «направление». Но это может быть не так просто, как теперь кажется.

«Взломать данное устройство можно, лишь находясь в одной сети с пользователем этого устройства. То есть если человек находится на одном конце планеты, а пользователь, которого пытаются взломать, — на другом конце планеты, или даже на другом конце города, то это уже не получится», — успокоил Николаев.

Стиль от Папы Римского

Не все представители православной церкви оказались настроены против идеи Ватикана. Священник, клирик храма Петра, митрополита Московского, в Петербурге Николай Савченко удивился изобретению, но не отверг его. По его словам, такие четки не противоречат правилам церкви и ничего плохого в них нет. Тем не менее он отметил, что в вопросах веры и Бога человек всегда должен внимательно относиться к любым «посредникам», тем более технологическим.

«Вообще, в деле прогресса мы должны быть очень осторожны, чтобы какие-то новые наши достижения не подменяли бы нашу молитву — а это есть разговор с Богом, причем разговор в духе смирения, в духе покаяния в первую очередь», — отметил Савченко.

По его мнению, умные четки не должны помешать ни молитве, ни покаянию, так что никакой крамолы в них нет. Тем более что сами по себе четки — древний атрибут веры, который сейчас просто приобрел более современный вид для привлечения молодого поколения.

Это подтвердил и Николай Николаев — он признался, что если бы был католиком, то купил бы себе такое устройство «как минимум из соображений красоты, эстетики», потому что выглядит аксессуар действительно стильно.

«Мы не должны делать так, чтобы наши четки походили на буддийские, так называемые молитвенные барабаны, которые, как считается, просто производят „трескотню“. Человек не может оставлять свою молитву на какой-то механизм», — подытожил священник.