«Умные четки» Ватикана сочли угрозой личным данным прихожан

Протоирей Всеволод Чаплин раскритиковал «умные четки» — электронный гаджет для католиков, который на днях презентовал Ватикан. По мнению священника РПЦ, это изобретение может превратить приватную религиозную жизнь верующего в общественное достояние.

«Вот что мне не нравится в этом так называемом католическом гаджете, это то, что информация, как человек молится, сколько времени он молится, кому он молится, отслаивается в каком-то облаке, в какой-то базе», — поделился своим мнением Чаплин с радиостанцией «Говорит Москва».

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Протоиерей отметил, что вся эта информация может быть обнародована или кто-то может использовать ее в своих целях. Собеседник радиостанции подчеркнул, что сам не хотел бы, чтобы время, место и направление его молитвы фиксировалось в какой-либо базе данных.

По мнению священника, Ватикан — слишком слабая в информационном плане структура, и поэтому эту рано или поздно контроль над этой базой потеряет.

Ранее в Ватикане представили электронные четки eRosary — гаджет, который помогает отслеживать чтение молитвы святого Розария и наблюдает за физической активностью владельца.

Исследователь по кибербезопасности Батист Роберт уже обнаружил уязвимость устройства — чтобы получить доступ к учетной записи владельца таких четок, достаточно знать лишь адрес электронной почты.