«Умирать нельзя»: житель Новосибирска объяснил, зачем заморозил мозг своего отца

Предприниматель из Новосибирска Алексей Хозяйкин рассказал, что заморозил мозг своего умершего отца, так как считает, что это поможет вернуть его к жизни. Об этом бизнесмен сообщил «360».

Житель Новосибирска объяснил, что всегда интересовался технологиями продления жизни. Поэтому Хозяйкин решил заморозить мозг отца, скончавшегося в 2014 году:

«Я всегда следил за технологиями продления жизни. Лет в 20 стал искать, существует ли крионика в мире и в России», — поведал предприниматель.

Россиянин пояснил, что речь идет о технологии сохранения умершего человека путем заморозки, что в будущем может помочь вернуть его к жизни. Процедура обошлась Хозяйкину примерно в 700 тысяч рублей. Он рассказал, что ему удалось найти в России компанию, которая согласилась извлечь мозг его отца и заморозить для хранения.

«Лет в 20 пришло понимание, что умирать нельзя, что нужно, в случае чего, замораживать. В моем понимании это просто здравый смысл. Человек ушел, но не совсем. У него есть огромный шанс, 50-процентный шанс вернуться к жизни», — сказал он.

Хозяйкин объяснил, что нужно делать тем, кто хочет поступить таким же образом:

«Когда человек умер, нужно сразу писать отказ от донорства органов. Затем делать запрос, чтобы вам отдали мозг человека, а до этого нужно сделать процедуру перфузии — это такая процедура, когда в теле человека заменяются жидкости — кровь, лимфа — на криопротектор. Это такая специальная жидкость, которая не дает кристаллам льда образовываться в организме, чтобы они не разрывали ткани», — пояснил россиянин.

Психолог Михаил Хорс ранее рассказал, как ручное письмо может помочь при различных расстройствах.