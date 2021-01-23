Психолог объяснил, как ручное письмо помогает лечить расстройства

Почерк сможет много рассказать о личности человека, однако нельзя судить о нем только по одному критерию — люди могут менять почерк в своих интересах. Кроме того, ручное письмо используют в качестве терапии при различных расстройствах.

Об этом ИА Nation News рассказал клинический психолог Михаил Хорс в честь Всемирного дня почерка, который отмечают 23 января. Этот день ввели по инициативе Ассоциации производителей пишущих инструментов, которые решили напомнить миру о важности письма от руки. Дату выбрали не просто так: в этот день в 1774 году президент Второго Континентального конгресса Джон Хэнкок поставил первую подпись под Декларацией независимости США.

Хорс рассказал, что при разборе письма стоит в первую очереди уделить внимание четкости почерка Его разборчивость говорит о том, что человек склонен раскладывать все по полочкам и мыслить логически. Если же вместо понятных букв на бумаге видно только неразборчивые закорючки, высока вероятность, что их автор — скрытный и нелогичный, склонный к манипулированию человек.

Однако психолог подчеркнул, что нельзя судить человека исключительно по письму, потому что люди могут специально менять свой почерк.

«У врачей это бывает возможностью защититься — мало ли, что он там написал. Часто люди меняют почерк, чтобы показать себя с лучшей стороны, делая его размашистым, четким. Они хотят показать широту своей души, значимость. Существуют определенные тенденции, но судить по ним людей не стоит, ведь может иметь место подтасовка, сбой в системе или человека просто так научили», — пояснил он.

Хорс также напомнил, что письмо от руки не только развивает правое полушарие мозга — оно отвечает за творческое начало — но и широко применяется в лечебных целях. Он подчеркнул, что существуют виды терапии, которые основаны на письме, и отметил, Что ежедневно их использует. Психолог пояснил, что чем больше человек прописывает проблемы, обиды, желания и цели — тем лучше. Этот помогает ему конкретизировать то, над чем нужно работать.