Восемь лет назад, 2 июня 2014 года, ВСУ обстреляли с самолетов Областную государственную администрацию (ОГА) в Луганске. Жертвами стали 36 мирных жителей, восемь из них погибли. Украина отрицала свою причастность, а Запад проигнорировал случившуюся трагедию.

Днем 2 июня 2014 года ВСУ нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Около 15:00 два штурмовика Су-25 обстреляли самый центр города. Помимо ОГА бомбы сбросили на сквер имени Героев Великой Отечественной войны и автопарковку.

За административным зданием — многоэтажные жилые дома, детский сад «Журавлик», в нескольких десятках метров от места взрыва — игровая площадка, где были дети.

В результате обстрела погибли восемь мирных жителей, среди которых пять женщин, в том числе — министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Архипова. Также погиб и один из первых участников украинского поискового движения, руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран Афганской войны Александр Гизай, сообщало РИА «Новости».

Целью удара, как сообщали «Известия», было покушение на главу ЛНР Валерия Болотова и его приближенных — все они находились в здании администрации.

В сквере перед зданием администрации нашли две неразорвавшиеся неуправляемые авиационные ракеты. Всего по Луганску в тот день выпустили около 20 боеприпасов.

Версии Украины

ВСУ отрицали свою причастность к авианалету, хотя в ОБСЕ подтвердили, что по центру мирного города били Су-25. Украинские СМИ заявляли, что случившееся в Луганске якобы стало последствием «взрыва кондиционера».

Позднее 2 июня на сайте Министерства обороны Украины появилось сообщение, что их ВВС действительно совершили налет на Луганск и уничтожили «два блокпоста террористов». Сделано это было якобы «с целью помощи украинским пограничникам» — в ночь на 2 июня между войсками ЛНР и военными с погранзаставы шла перестрелка.

В АТО, по информации украинского издания «Украинские национальные новости», заявили, что взрывы якобы произошли внутри здания областной администрации, а причиной стало «неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», писало украинское издание УНИАН.

Также в украинских СМИ приводили слова первого замглавы Генпрокуратуры — по его мнению, взрывы в Луганской областной администрации и около нее стали результатом «неудачной попытки выстрелить в самолет ВСУ» — якобы снаряд, выпущенный из ПЗРК, упал на мирный квартал.

Факт обстрела Луганска с самолетов украинская сторона отрицала. Тем не менее позднее характер повреждений и воронок подтвердил, что украинские ВВС обстреляли мирный центр Луганска. Об этом писал ТАСС. Это же подтверждали и независимые расследования иностранных журналистов, например, CNN. Однако большая часть западного сообщества проигнорировала случившееся, а ответственные так и не были наказаны.

В 2015 году в эфире передачи «Свобода слова» советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко косвенно подтвердил, что налет совершили украинские ВВС, а удар по мирным объектам якобы нанесли случайно. Трагедию в Луганске он назвал «негативными последствиями» ошибки пилота.

«Я сейчас не буду называть время и место, но летом имел место случай, когда пилот украинского самолета получил задачу уничтожить штаб террористов в одном городе. И когда он зашел на боевой курс, по нему началась стрельба из установок ЗУ-23-2. И он сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него — и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям», — сказал Геращенко.

Свидетели трагедии

В момент авианалета в центре города — в сквере и у здания обладминистрации — были люди. Многие из них, кого не задело осколками снарядов, снимали происходящее.

Одно из видео попало к военному корреспонденту, волонтеру, ветерану батальона «Восток» и батальона спецназа «Хан» американцу Расселлу Бентли. После увиденного, как он признавался Telegram-каналу «Украина.ру», он решил поехать в Донбасс, чтобы защищать мирных жителей.

«Я увидел фото Инны Кукурудзы, женщины, которая 2 июня 2014 года попала под удар украинской авиации по зданию администрации в Луганске. Она лежала на улице, рядом со своими ногами, которые были оторваны взрывом. Она умирала, но все еще была жива. Человек снимал на телефон последствия атаки, и она посмотрела на него и попросила его телефон, чтобы позвонить семье перед смертью», — вспоминал он.

Мы не можем привести эти кадры целиком по этическим соображениям. Тем не менее некоторые отрывки, показывающие атмосферу сразу после удара, есть в Сети.

Аккуратно! Далее — жесткие кадры последствий авианалета. Мы не рекомендуем смотреть их людям со слабой нервной системой.

«С этого видео была сделана фотография, на которой [Инна Кукурудза] смотрит прямо в камеру. Когда я увидел это фото, она как будто смотрела на меня, заглядывая в душу, спрашивая: „Что ты будешь с этим делать?“», — вспоминал Бентли.

Луганский водитель скорой помощи Дмитрий Митрофанов рассказывал Telegram-каналу Inside Donetsk, что 2 июня у него был выходной, но когда он узнал о случившемся, поехал на подстанцию, чтобы узнать, нужна ли помощь. Кареты скорой уже вернулись с места авианалета.

«Санитарки, вынув носилки, смывали кровь с них и из машин, кругом по асфальту двора текли бордовые ручейки, лежали сгустки крови. Когда одна машина приходит с такого вызова, никто не обращал внимания, но когда все машины были так уделаны… Я просто поверить не мог, что Украина могла такое сотворить», — рассказывал он.

В Луганске 3 июня объявили трехдневный траур по жертвам авианалета. Российские политические деятели призвали расследовать случившееся. Лидер украинской «Партии регионов» Александр Ефремов призывал Международный суд в Гааге заняться расследованием, однако этого не произошло.