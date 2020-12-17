Из российского спорта уйдут инвесторы, но могло быть хуже. Решение CAS понравилось не всем

Российские спортсмены смогут выступать под флагом страны с 16 декабря 2022 года. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), вдвое сократив срок дисквалификации РФ. Также с пяти миллионов до 1,27 миллиона долларов снижен штраф в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA). «360» попросил оценить ситуацию юристов и спортсменов.

Что произошло

В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от Олимпиад и других международных соревнований на четыре года и назначило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) штраф почти в пять миллионов долларов. Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны запретили в течение четырех лет посещать международные спортивные мероприятия.

Григорий Родченков, фото: Валерий Мельников, РИА «Новости»

Это было наказанием за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщали в WADA. В базе, официально полученной из Москвы в 2019 году, не было информации о «сотнях предполагаемых негативных аналитических выводов» об употреблении допинга спортсменами, говорилось в отчете агентства. WADA сравнивала базу с копией, вывезенной ранее экс-главой Московской лаборатории Григорием Родченковым.

Спустя год Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации России до двух лет, а также серьезно уменьшил размер штрафа.

Мнение юриста

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев назвал решение CAS «необоснованным, преувеличенным и несоразмерным», поскольку «грубо нарушаются права чистых российских спортсменов, которые ничего не нарушали», потому что они теперь тоже не смогут выступать под национальным флагом. А коллективная ответственность запрещена международными конвенциями.

Юрист отметил, что Российское антидопинговое агентство в течение 21 дня может подать апелляцию в швейцарский трибунал на предмет возможных процессуальных нарушений.

Евгений Одиноков / РИА «Новости»

«Также могут проводиться юридические правозащитные мероприятия с точки зрения нарушения прав чистых российских спортсменов, которые были подвергнуты дискриминации по национальному признаку и по признаку принадлежности к государству», — прогнозирует собеседник.

Алексеев полагает, что РУСАДА будет оспаривать решение CAS, поскольку два года санкций также нанесут удар по большому числу российских чистых спортсменов и их тренерам.

«На наш взгляд, решение должно быть адресовано конкретным нарушителям или же спортивным функционерам, которые, возможно, принимали участие в этих нарушениях. Или же конкретным спортсменам, которые нарушили антидопинговые правила — и только», — подчеркнул спортивный юрист.

РУСАДА довольно — но могло быть и лучше

Российское антидопинговое агентство удовлетворено решением Спортивного арбитража в Лозанне, но не полностью. Как сообщила пресс-служба организации со ссылкой на главу ведомства Михаила Буханова, не все аргументы юристов арбитры суда приняли во внимание.

РУСАДА приветствует решение в отношении «чистых спортсменов» и ухода от принципа коллективной ответственности, как этого требовало WADA от всего российских атлетов. Спортивный арбитраж установил справедливость в знаковом для всего спортивного сообщества деле.

Было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так и в данном деле — «чистые» атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил РУСАДА

Принцип наказания всех российских спортсменов, который навязывало WADA, противоречил основам олимпийской хартии и мог стать угрожающим прецедентом для всего олимпийского движения.

То что WADA не смогло убедить суд наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации — «это победа здравого смысла», считает Буханов.

Он отметил, что не полностью удовлетворен решением суда, потому в отношении РУСАДА санкции будут действовать еще два года. Но российское агентство готово выполнить все условия для восстановления своего статуса.

Мнение спортсмена

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин считает, что главный минус санкцией — уход спонсоров из российского спорта.

«Глобально ничего неожиданного не произошло. Было бы, конечно, удивительно, если бы CAS отменил вообще все санкции. Но мы понимали, что этого чуда не произойдет», — начал спортсмен.

Ягудин «уже немного устал от затянувшегося бана на флаг России», но считает, что в целом это стало уже привычным.

Говоря о выступлении под олимпийским флагом, Ягудин привел в пример зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, где выступали российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. По словам спортсмена, несмотря на флаг, все понимали, что «они русские, из России».

Алексей Ягудин, фото: Нина Зотина, РИА «Новости»

«Единственное, что в этой ситуации немножко плачевно — это то, что это отсутствие флага влияет на решения многих спонсоров идти в спорт или нет. Это на самом деле самая большая беда. Многие спонсоры много раз подумают, перед тем как инвестировать [в команду], где даже флага нет, только санкции постоянные», — говорит Ягудин.

Спортсмен уверен, что «допинг был, есть и будет всегда — и не только в нашей стране, а во всем мире». В ситуации с отстранением России от соревнований, по его словам, несправедливо страдают «чистейшие спортсмены».

«Спорт, на мой взгляд, должен быть вне политики. А в итоге мы видим, что это большая геополитическая война. Спорт и политика — это уже просто одно и то же», — резюмировал он.

Говоря о влиянии нейтрального флага на самого спортсмена, Ягудин заявил: «Мне было бы, наверно, все равно, под каким я флагом выступаю. Главное, чтобы была площадка для этих выступлений». А о том, что спортсмен из России, все знают и без поднятия флага.