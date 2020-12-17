Глава РУСАДА назвал решение Спортивного арбитража «победой здравого смысла»

РУСАДА приветствует решение в отношении «чистых спортсменов» и ухода от принципа коллективной ответственности, как этого требовало WADA от всего российских атлетов. Спортивный арбитраж установил справедливость в знаковом для всего спортивного сообщества деле.

«Было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так и в данном деле — „чистые“ атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил», — говорится в сообщении Буханова.

Принцип наказания всех российских спортсменов, который навязывало WADA, противоречил основам олимпийской хартии и мог стать угрожающим прецедентом для всего олимпийского движения.

То что WADA не смогло убедить суд наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации — это победа здравого смысла, считает Буханов.

Он отметил, что не полностью удовлетворен решением суда, потому в отношении РУСАДА санкции будут действовать еще два года. Но российское агентство готово выполнить все условия для восстановления своего статуса.

Спортивный арбитражный суд сегодня утвердил санкции WADA против российского спорта. Ограничения будут действовать в течение двух лет.

В решении суда говорится, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Это означает, что в случае победы не будет пониматься российский флаг и звучать гимн. Если на форме будет надпись: «Россия», то рядом должна быть надпись на английском языке: «Нейтральный атлет» не меньшего размера.

WADA ввело санкции в отношении россиян еще в декабре прошлого года. Причиной стали изменения, которые внесли в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, где были опубликованы данные анализов российских спортсменов с 2012 по 2015 год.