Китайский Ухань «вымер» из-за коронавируса. Вот как выглядят его пустые и жуткие улицы

Жители Уханя из-за коронавируса оказались отрезаны не только от внешнего мира, но и друг от друга. Им рекомендовали оставаться дома, чтобы не распространять болезнь. Она передается воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также при контакте. Некогда шумный город опустел.

Вирус практически превратил мегаполис, где проживают 11 миллионов человек, в город-призрак: пустые детские площадки, автобусные остановки, да и вообще — пустые улицы.

«На улицы никто почти не выходит. Раньше в городе было много людей, все куда-то шли, бежали. Теперь их единицы. Все в масках, напуганы вирусом. Семьи сидят по домам, чтобы снизить общение с другими», — заявил местный житель Давид Ву.

Другой местный житель — Лю Цзюнь — рассказал, что 60 минут шел по городу в маске ради того, чтобы купить книгу. Но магазин оказался закрыт. На вывеске указали, что причина незапланированного выходного — коронавирус.

Люди в городе решили попробовать общаться издалека. Многие вышли на балконы и переговаривались с соседями таким образом. Некоторые даже пели песни. Так опустевшим улицам эхом пронеслись фразы «Держись, Ухань!» или «Не останавливайся, Ухань!». Эти слова переросли в девиз, распространяющийся в социальных сетях.

Во Всемирной организации здравоохранения посоветовали сократить личное общение — это верный способ не заразиться.

«Вирус может оставаться на поверхности. На какой именно промежуток времени, мы точно сказать не можем — но на короткий. Если я, к примеру, откашляюсь в руку, затем потрогаю телефон и незамедлительно передам его вам, то вы можете заразиться, вирус перейдет. Но если я сделаю это спустя полчаса — проблем не будет. Лучшим способом прекратить эпидемию остается самозащита. Вирус ведет себя подобно гриппу, а раз так, то и вам следует защищать себя таким же образом, как вы защищаетесь от людей, больных гриппом», — сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

В «вымершем» городе есть и россияне. По данным посольства России в Пекине, в Ухане находятся 120 наших соотечественников. В общей сложности в провинции Хубэй число россиян, с которыми установлена связь, составляет 177 человек.

Всего в Китае зафиксировали 5974 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, умерли 132 человека. Ранее заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов заявил, что новый китайский вирус может появиться и в России — в середине февраля 2020 года.