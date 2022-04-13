США создали аналог НАТО и позвали туда Японию. Это угроза для России

Япония получила приглашение в оборонный альянс AUKUS — пока, правда, неофициальное. В блоке под эгидой США уже состоят Британия и Австралия. Их цель — сдерживание Китая. Именно поэтому традиционно имеющая ряд проблем с этой страной Япония уже приветствовала создание этого альянса. Душой, как утверждают эксперты, японские власти уже давно с AUKUS. Однако это потенциальная угроза не только для Китая, но и для России.

Приглашение в оборонный альянс

Япония неофициально получила приглашение для участия в AUKUS — оборонном альянсе США, Британии и Австралии. Об этом сообщила японская газета «Санкэй».

По данным издания, желание принять в блок Японию изъявила каждая страна-участник. Они заинтересованы в партнерстве. Ведь высокий технологический потенциал государства Восточной Азии можно будет использовать при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Правда, мнения лидеров стран — участниц AUKUS по поводу перспектив сотрудничества разделились. Некоторые полагают, что Японии не нужно вступать в этот блок, так как ей якобы будет достаточно сотрудничать с США, а Британией и Австралией — по отдельности. Однако тогда Япония не сможет войти в ряд проектов.

Зачем Японии вступление в AUKUS?

Япония успела поприветствовать создание оборонного альянса в прошлом году. Более того, она поддержала его решение, направленное на разработку гиперзвукового оружия весной 2022. А ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

АUКUS создали для того, чтобы сдерживать Китай в военном отношении, поэтому логично, что Япония приветствовала его возникновение. Об этом «360» рассказал руководитель Центра японских исследований, Институт Дальнего Востока РАН, Валерий Кистанов.

«Она с Китаем имеет очень напряженные отношения. Там и проблема островная, <…> и проблема с Тайванем… Она горячо приветствовала создание блока. Это, наверное, побудило членов альянса пригласить ее туда, потому что без Японии Китай сдерживать невозможно. Япония — опорный пункт США в этом деле», — пояснил он.

С этим согласен и старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Он подчеркнул, что логика Японии в данной ситуации совершенно понятна.

«Япония заняла более четкую позицию в мировом раскладе сил. Она позиционируется ближе к США и к тем структурам, в которых США является лидером. Она создана как структура военного толка, и Япония активно присматривается к ней и заинтересована в том, чтобы, как я понимаю, принять участие даже в ее деятельности», — отметил Казаков.

Вызов для Китая и России

Кистанов подчеркнул, что Китай очень негативно выскажется в случае вступления Японии в блок. В связи с этим он не исключил целого ряда заявлений.

«Хотя это все формальности. Япония и так душой и телом с AUKUS в сколачивании антикитайского фронта. Ну и в какой-то мере можно назвать это зарождением Восточно-Тихоокенаского НАТО. <…> А учитывая, что мы (Россия — прим. ред.) в Европе с той же Англией в очень напряженных отношениях по поводу Украины… Она здесь — антироссийское запевало, а Япония — такое же, но в Азии, они найдут тут общий язык. Это Россию, конечно, должно настораживать», — подчеркнул Кистанов.

Он подчеркнул, что нельзя забывать, что все это сейчас создается под эгидой США. В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны уже высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

«Сейчас Япония пересматривает стратегию национальной безопасности. С 2013 года она ее не изменяла. В конце года будет обновленный вариант. И там Россия наряду с Китаем и Северной Кореей будет обозначена как вызов безопасности Японии», — отметил Кистанов.

Казаков, в свою очередь, подчеркнул, что стремление Японии быть ближе к США говорит об усилении антироссийских настроений. И это не может не сказаться на отношениях этих двух стран.

«В данном случае мы можем даже сказать, что российская дипломатия на японском направлении потерпела поражение. Это грустно, потому что по отношению к РФ Япония была достаточно нейтральной, а сейчас мы видим, что она не только недружественная, но и участвует в тех структурах, которые потенциально могут представлять угрозу для России», — заключил Казаков.