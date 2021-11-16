Политолог не исключил возможность войны между США и Китаем

Джо Байден во время встречи с Си Цзиньпином не был честен, говоря о том, что Вашингтон не будет создавать антикитайский блок, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

«Мягко говоря, заявление Джо Байдена противоречит тому, что США делают. У меня две новости: обе плохие. Байден не знает об образовании AUKUS — антикитайского блока, либо забыл. И вторая новость, еще более плохая: Джо Байден врет Си Цзиньпину, потому что выводит отношения между Китаем и США на открытый конфликтный трек. Врут обычно перед началом военных действий», — заявил эксперт.

Он добавил, что ситуация прояснится, когда станет известно, распускают ли США AUKUS и QUAD — два военных образования, направленные против Китая.