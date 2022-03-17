Появилось видео с предложениями Байдена бомбить Белград в 1999 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин напомнил президенту США Джо Байдену о том, как он в 1999 году предлагал бомбить Белград. Видео выступления американского политика он опубликовал в своем Telegram.

«Я предложил бомбить Белград. Я предложил послать туда американских летчиков и взорвать все мосты, я предложил прекратить поставки нефти, я предложил конкретные действия», — говорит Байден на записи.

В комментарии к ролику Рогозин заметил, что лидеру США нужно напомнить, кто является военным преступником. «На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее Россия ввела санкции против ряда политиков США, в том числе и в отношении Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что против руководителей недружественных стран также последуют персональные санкции со стороны России. Он также уточнил, что вводимые ограничения против политиков не означают отказа от контактов.

Песков добавил, что США оказывают давление на многие страны мира, но есть и государства, которые открыто заявляют о недопустимости этого.