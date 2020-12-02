Удар по Новому году. Какие ковидные ограничения ждут россиян в разных уголках страны

Коронавирус добрался до новогодних праздников. Российские города введут новые ограничения, чтобы снизить скорость распространения заболевания. Рассказали, какие запреты начнут действовать в разных уголках страны.

Москва

В новогоднюю ночь рестораны и клубы столицы не смогут принимать посетителей, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате», — отметил он. Немерюк подчеркнул, что в столичные рестораны можно будет попасть и 31 декабря, и 1 января, и в остальные дни — но только днем.

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, который закрывает общепит, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения с 23:00 до 6:00 с 13 ноября по 15 января. Глава столицы отметил, что в городе не будут делать массовые мероприятия, однако жители смогут гулять в Новогоднюю ночь по улицам города.

Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел ряд новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом в городе. Одни из них начнут действовать уже сейчас, другие — только на новогодние праздники, чтобы снизить риск распространения инфекции.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января жители города не смогут попасть в рестораны с 19:00 до 06:00. При этом с 30 декабря по 3 января предприятия общественного питания прекратят принимать посетителей. Заказать можно будет доставку или еду на вынос, а также попасть в общепиты на вокзалах, заправках и в аэропорту.

С 30 декабря по 10 января для посетителей будут закрыты музеи, театры и Ленинский зоопарк, а также не будут проводить выставки и концерты. В городе запретят любые мероприятия с численностью более 50 человек и отменять экскурсии на автобусах.

Сочи

В новогоднюю ночь не будут проводить никаких праздничных представлений на площадях и улицах города. Все организации общественного питания 31 декабря должны закрыться в 00:00. За тем, как кафе, рестораны, бары и клубы соблюдают запрет на работу в праздничную ночь, будут следить специальные рейдовые группы.

При этом в городе уже начали работать традиционные рождественские ярмарки.

Крым

Чтобы отпраздновать Новый год в санаториях и отелях Крыма, туристы должны будут предоставить справку об эпидокружении. При этом власти полуострова уже отменили все массовые гуляния во время праздников.

С 20 декабря по 15 января кафе, рестораны и столовые Симферополя не могут проводить праздничные мероприятия — свадьбы, юбилеи и новогодние корпоративы. В городе нельзя устраивать праздничные гуляния на площадях, в ДК, ТЦ, а также школах и детских садах.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону тоже не будет массовых гуляний на новогодние праздники в привычном формате. В регионе запланировано около 250 мероприятий, однако все они пройдут онлайн.

«Массовых гуляний у новогодних елок также не планируется. Однако возле главной ели мы установим специальные фотозоны, где ростовчане смогут сфотографироваться на память», — рассказала заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

В театрах не будут отменять новогодние программы — они пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Ограничения введут и для праздников в садах и школах: у детей не будет общего торжества, его заменят празднования в пределах одного класса или одной группы.

Тамбов

С 20 декабря по 15 января власти города ввели запрет на выездное обслуживание при оказании услуг различными устроителями праздников и всех культурно-развлекательных мероприятий. Он распространяется не только на фирмы, но и на самозанятых граждан.

В это же время жителям города запретили проводить в помещениях новогодние и рождественские праздники, а также корпоративы для всех организаций. Однако общепит продолжит принимать посетителей — жители смогут провести там фуршеты и банкеты, но без развлекательных программ, аниматоров и артистов. В ресторанах и кафе будет действовать ограничение на количество посетителей из расчета один человек на четыре «квадрата».

Ханты-Мансийский автономный округ

В Югре большинство праздничных мероприятий также перенесут в онлайн-формат. Их проведут на сайтах учреждений, в соцсетях и мессенджерах. Новогодние утренники для дошкольников и учеников пройдут без участия родителей, взрослые смогут посмотреть на них по видеотрансляции. Дети будут отмечать праздник со своими одноклассниками или одногруппниками, без общей елки.

Новосибирск

Власти города отменили в городе все массовые мероприятия.

«Во время празднований мы должны отказаться от массовых зрелищных мероприятий, которые собирают людей в одном месте — таких, как салют. Это принцип будет взят за основу при планировании мероприятий. Мы постараемся развести новосибирцев по разным городским площадкам, чтобы они проводили время на свежем воздухе, но не скученно», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, власти ввели ограничения на количество посетителей в заведениях — там может находиться не более 50 человек за раз. Бары, кафе и рестораны не смогут принимать гостей после полуночи. Впервые в новогоднюю ночь не станут перекрывать улицу Ленина для машин, чтобы по ней могли беспрепятственно ходить пешеходы. Мэр отметил, что в этом году упор сделают на спортивные мероприятия — катки, лыжи и прогулки.