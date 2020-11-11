Собянин объявил об отмене массовых новогодних гуляний в Москве

Массовых новогодних гуляний в Москве не будет из-за COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До Нового года еще далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские, новогодние мероприятия», — сказал Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

При этом градоначальник подчеркнул, что ограничительные меры, которые ввели в столице до 15 января, — необходимый минимум в условиях пандемии.

Ранее стало известно, что в этом году в Москве не будет новогодних елок и уличного фестиваля «Путешествие в Рождество». Настроение москвичам и туристам этой зимой будет поднимать только иллюминация на улицах и площадях.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в Московской области этой зимой тоже придется обойтись без новогодних массовых мероприятий. Он подчеркнул, что праздник лучше провести с семьей.