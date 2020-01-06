Ученые порекомендовали не давать малышам смартфон

Использование ребенком дошкольного возраста смартфона и планшета допустимо для 8 из 10 родителей. Для чего гаджеты малышам, которые еще даже не умеют читать? 82% мальчиков и девочек играют в игры, 14% смотрят различные анимационные фильмы, 4% слушают музыку. Статистика утверждает, что больше 50% дошколят наедине с электронными устройствами проводят до шести часов в неделю, а 17% еще больше.

Доцент МГППУ Екатерина Клопотова рассказала об изучении познавательных процессов детей, которые привыкли играть в игры на различных устройствах. Оказалось, что если ребенок все свободное время проводит перед экраном гаджета или его в этом не ограничивают родители, то у него будет плохое восприятие, внимание, воображение, наглядно-образное мышление. Самые высокие показатели познавательных процессов у детей, которые «общались» с электронными устройствами не более шести часов в неделю. Но и они проигрывают по уровню развития воображения тем, кто вообще не проводит время с гаджетами.

Источник фото: Википедия

Ученые Московского государственного психоло-педагогического университета попытались определить, что для детей эффективнее: привычные кукольные домики, деревянные кубики и прочитанные голосом сказки или информация с планшета. Как обращаться с виртуальными предметами, ребенок усваивает быстро. Но у него не формируется связи между изображением и ощущением предмета, издаваемым им звуком.

«Или возьмем виртуальную картинку кукольного домика: комната, мальчик сидит на диване, кошка — на подоконнике, мама готовит ужин… Нажал пальчиком на кошку — она замяукала, нажал на часы — стали тикать. Такая картинка для ребенка — ограниченное пространство, здесь нет продолжения истории, нет рисков, мама с мальчиком не пойдут в магазин, кошка не разобьет любимую вазу», — написало издание.

По мнению ученых, компьютерные игры мешают развитию многих видов деятельности, не дают права на ошибку.

В эксперименте со сказками тоже получились интересные результаты. Дети могли выбрать, прочитает ли им повествование взрослый человек или же расскажет-покажет электронное устройство. В планшет загрузили программу, позволяющую останавливать рассказ, выделять какой-то эпизод, внимательнее рассматривать персонажей и «оживлять» их.

Оказалось, что все дети делятся на три типа. Первым было интересно экспериментировать, перемещая изображения. Вторые — «аниматоры» — раскрашивали цветы, внимательно всматривались в эпизоды, пролистывали одни сцены и уделяли много времени другим. Третьим нравилось продвигаться вперед, входить в игру. Но все три типа мало обращали внимания на содержание сказки.