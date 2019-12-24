Психологи назвали гаджеты неудачным подарком для детей

При выборе подарка для ребенка психологи советуют отказаться от смартфонов или планшетов. Специалисты полагают, что лучшим вариантом станет развивающая игрушка или книга.

Формированию у детей волевых и творческих качеств гаджеты не способствуют, уточнили для РИА «Новости» опрошенные эксперты в области психологии.

«Ребенок должен осваивать компьютер не как игрушку, а как инструмент в сознательном возрасте», — заметила кандидат психологических наук и доцент МГППУ Елена Абдулаева.

Ученый заметила, что игровые гаджеты сильно управляют вниманием и «уход туда очень мощный». Абдулаева заметила, что неслучайно около 20 лет назад появился диагноз «экранная зависимость».

Гаджеты, по мнению доцента, не должны дублировать имеющиеся у ребенка возможности в реальности. Подбирать осенние листья по цветам, создавать игровые миры и отношения лучше вживую. Компьютер при этом должен давать дополнительные возможности и выступать в качестве инструмента.

Смартфон школьникам дарить не стоит. Абдулаева заметила, что иногда детям можно позволять пользоваться родительской техникой, и игры при этом подбирать логические и подходящие по возрасту. Время, которое ребенок проводит, глядя в экран, стоит строго дозировать.

«Лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств», — обратила внимание специалист.

По ее словам, создать что-то новое сумеет человек, который в детские годы самостоятельно творил. При использовании гаджетов, наоборот, усиляется тема ведомости и слабости собственного «я».

«Незаметный игровой плен противоречит развитию самостоятельности, собственных сил <…>, которые в самый чувствительный период своего становления блокируются. <…>Может быть, лучше игры семейные настольные и подвижные, благо их сейчас невероятное изобилие», — подчеркнула Абдулаева.

Дети, заметил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов, будут рады подарку в виде того или иного технического устройства. Родители при этом «хотят радовать детей». Он тоже высказал мнение, что развивающая игрушка или книга стала бы оптимальным подарком.

По мнению исследователей Mail.ru Group и ResearchMe, сейчас популярным подарком на Новый год для ребенка выступают, кроме детских товаров, электроника и различные гаджеты. Если же речь идет о сладком подарке, то при его покупке предпочтение стоит отдавать крупным торговым маркам.