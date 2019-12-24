    24 декабря 2019, 10:22

    Психологи назвали гаджеты неудачным подарком для детей

    Александра Ломейко

    При выборе подарка для ребенка психологи советуют отказаться от смартфонов или планшетов. Специалисты полагают, что лучшим вариантом станет развивающая игрушка или книга.
    Психологи назвали гаджеты неудачным подарком для детей

    Формированию у детей волевых и творческих качеств гаджеты не способствуют, уточнили для РИА «Новости» опрошенные эксперты в области психологии.

    «Ребенок должен осваивать компьютер не как игрушку, а как инструмент в сознательном возрасте», — заметила кандидат психологических наук и доцент МГППУ Елена Абдулаева.

    Ученый заметила, что игровые гаджеты сильно управляют вниманием и «уход туда очень мощный». Абдулаева заметила, что неслучайно около 20 лет назад появился диагноз «экранная зависимость».

    Гаджеты, по мнению доцента, не должны дублировать имеющиеся у ребенка возможности в реальности. Подбирать осенние листья по цветам, создавать игровые миры и отношения лучше вживую. Компьютер при этом должен давать дополнительные возможности и выступать в качестве инструмента.

    Смартфон школьникам дарить не стоит. Абдулаева заметила, что иногда детям можно позволять пользоваться родительской техникой, и игры при этом подбирать логические и подходящие по возрасту. Время, которое ребенок проводит, глядя в экран, стоит строго дозировать.

    «Лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств», — обратила внимание специалист.

    По ее словам, создать что-то новое сумеет человек, который в детские годы самостоятельно творил. При использовании гаджетов, наоборот, усиляется тема ведомости и слабости собственного «я».

    «Незаметный игровой плен противоречит развитию самостоятельности, собственных сил <…>, которые в самый чувствительный период своего становления блокируются. <…>Может быть, лучше игры семейные настольные и подвижные, благо их сейчас невероятное изобилие», — подчеркнула Абдулаева.

    Дети, заметил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов, будут рады подарку в виде того или иного технического устройства. Родители при этом «хотят радовать детей». Он тоже высказал мнение, что развивающая игрушка или книга стала бы оптимальным подарком.

    По мнению исследователей Mail.ru Group и ResearchMe, сейчас популярным подарком на Новый год для ребенка выступают, кроме детских товаров, электроника и различные гаджеты. Если же речь идет о сладком подарке, то при его покупке предпочтение стоит отдавать крупным торговым маркам.