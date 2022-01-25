Ученики встали на защиту обвиненного в педофилии тренера. В историю о танцах закралось воровство

Ижевского тренера по брейк-дансу обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним ученицам. Знакомые, коллеги и подопечные уверены, что его оговорили, — и даже называют причину. Ей мог стать конфликт с родителями детей из неблагополучных семей, которых педагог поймал на воровстве полтора года назад.

Обвинения в домогательствах

В конце декабря 2021 года ижевского тренера по брейк-дансу Сергея П. задержали из-за обвинений в домогательствах по отношению к несовершеннолетним ученицам. По версии следствия, как сообщил Telegram-канал Baza, 35-летнему танцору вменяют как минимум пять эпизодов насилия над детьми.

Три ученицы школы «Чайка», где преподавал Сергей П., дали против него показания. Девочкам, две из которых оказались сестрами, от 10 до 13 лет. Они заявили, что тренер якобы приставал к ним прямо во время занятий и трогал их. Случилось все, по словам детей, в конце 2020 года.

После этого, по данным Baza, против Сергея П. показания дали еще две ученицы, однако официального подтверждения этой информации нет. По статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних ему может грозить до 20 лет колонии.

Когда о задержании тренера стало известно широкой публике, в городских группах Ижевска во «ВКонтакте» появился рассказ девушки о том, как Сергей П. якобы домогался ее. В комментариях она написала, что тренер якобы зашел к ней в раздевалку, сначала посадил к себе на колени, а затем положил ее на пол, «просто с головой залез под футболку», «лежал так 10 минут и не отпускал». Однако на момент публикации материала эти комментарии уже удалили.

Сомнения учеников и коллег

В тех же комментариях многие вступились за Сергея П., рассказывая, что сами были его учениками или же водили к нему на занятия детей. Ни у кого, по словам пользователей, претензий не было, а дети не отмечали странного поведения.

Ученица Сергея П. Алена Михайлова рассказала «360», что занималась с тренером брейк-дансом с девяти лет и никаких домогательств ни в свою сторону, ни в сторону других девочек не видела.

«Сергей — прекрасный тренер. За все то время, что я у него занималась и в принципе с ним знакома, я не могу отметить никаких непристойных действий или высказываний с его стороны», — уверена Алена.

К детям он относился с любовью и уважением, действительно вкладывался в развитие своих учеников, старался заинтересовать их культурой брейк-данса, добавила она.

Первые ученицы Сергея П. Татьяна Трусова и Анна Аркадьева рассказали «360», что занимались с тренером с 2012 года, ездили с ним на фестивали и никогда не сталкивались с домогательствами с его стороны.

«Он всегда очень по-доброму к нам относился, с уважением, всегда готов был прийти на помощь. Раз мы много ездили, мы очень много вместе ночевали, в этих поездках никакого неуважительного отношения к нам не было. Наши родители ему очень доверяют и тоже могут это подтвердить», — поделились девушки.

Коллеги и друзья Сергея П. рассказали «360» о том, что за много лет совместной работы знают его исключительно с положительной стороны.

«Сергея мы знаем давно, с ним давно танцуем брейк-данс, очень много проектов, в которых мы [вместе] работали, лагеря, мастер-классы и так далее. Для нас это человек только положительный, мы его знаем только с положительной стороны, наш друг», — сказал тренер Ильшат Рахматулин в беседе с «360».

Возможные причины обвинений

Коллеги и друзья Сергея П. предполагают, что у заявлений детей, из-за которых тренер с Нового года находится в СИЗО, есть другая причина. По словам Татьяны Трусовой и Анны Аркадьевой, полтора года назад несколько детей из неблагополучных семей начали воровать в школе, где преподавал Сергей.

«Сергей работал в клубе „Чайка“. Там происходили такие ситуации, что дети из неблагополучных семей начали у него воровать. Эти проблемы директор [клуба] и Сергей пытались решить в узком кругу, с родителями, не привлекая полицию. Однако родители отреагировали на это как-то неадекватно, стали угрожать, что напишут заявление», — рассказали первые ученицы Сергея П.

Это же подтвердил Telegram-каналу «Осторожно, новости» тренер Андрей. Он рассказал, что сначала никто не воспринял это в серьез, но когда в неблагополучные семьи пришли из опеки, родители осуществили свои угрозы.

«Спустя какое-то время пришли соцработники к этим родителям, начали задавать вопросы: почему туда не ходите, этим не занимаетесь, клуб же бесплатный. А они сказали, что „там тренер — педофил, поэтому не ходим“», — уверен он.

В Сети появилась информация о том, что Сергей П. якобы признал свою вину, но его друзья, находящиеся на связи с адвокатом тренера, это отрицают.

«Вину он не признавал, нет никакого документа, который он подписывал. Кто-то намеренно распространяет эти слухи, чтобы, видимо, вызвать какое-то упадническое настроение и так далее», — сказал Ильшат Рахматулин.

Странности дела

Изданию Udm-info друг и коллега Сергея П. Андрей Пушин рассказал, что мать обвиненного в домогательствах тренера заметила странности в деле сына, с которым ей дали ознакомиться. По ее словам, все заявления против Сергея П. были написаны «как под копирку».

В разговоре с «360» Пушин добавил, что в деле Сергея П. есть несколько моментов, которые очень тревожат его друзей и знакомых. В основном это касается того, как ведется следствие: детали и факты официально не разглашаются, но в Сети появились не только личные данные Сергея, но и информация о якобы поступивших новых заявлениях против него.

«Приводятся некоторые факты, которых никто не знает. Что есть еще какие-то заявления, о которых знает только следствие, помимо первых трех. Вопрос: для чего это делается, кто и зачем это делает?» — добавил Ильшат Рахматулин.

Андрей Пушин предположил, что информацию, которая в таких делах должна быть закрытой, могут распространять сами следователи.

«Мы можем предположить, что эту информацию сами следователи распространяют, чтобы показать какую-то черную сторону, чтобы все отвернулись от него», — объяснил он.

Сейчас ученицы Сергея П., его коллеги и знакомые требуют одного: чтобы следствие велось честно и объективно, а на ситуацию смотрели с разных сторон, не обвиняя и не очерняя человека, чья вина не доказана.