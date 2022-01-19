Дети в Ижевске обвинили тренера по брейк-дансу в сексуальных домогательствах

Правоохранительные органы Ижевска подозревают 35-летнего преподавателя детско-подросткового клуба «Чайка» в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тренер по брейк-дансу Сергей П. задержан полицией еще 29 декабря, против него дали показания три ученицы клуба в возрасте от 11 до 13 лет. На днях показания на мужчину дала еще одна ученица. Следователи завели уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Близкие тренера считают, что мужчину оклеветали намеренно. Источник уточнил, что Сергей и руководитель клуба заставили пострадавших покинуть заведение после подозрений в воровстве. Несовершеннолетние рассказали о приставаниях со стороны тренера в разговоре с сотрудниками ПНД.

Пострадавшие заявили полиции, что тренер трогал их за разные интимные места и приставал, пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, ранее в Костроме задержали тренера женского футбольного клуба «Пантера», его обвинили в домогательствах по отношению к юным спортсменкам.