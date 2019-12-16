Ирина Яровая посчитала, что действующая Болонская система образования в России, а именно разделение на бакалавриат и магистратуру, неестественное. По мнению парламентария, необходимо создать комиссию и пересмотреть эти нормы. В необходимости этих мер и проблемах Болонской системы разбирался «360».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что слова «бакалавр» и «магистр» появились в законе об образовании в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему». Современная система — «мина замедленно действия», считает парламентарий.

В законе до сих пор нет четкого определения бакалавра и магистра, потому что, уверена Яровая, «разграничить это искусственно невозможно», поэтому нужно создать комиссию по решению этого вопроса.

О неэффективности Болонской системы в ноябре говорил Владимир Путин. Он предположил, что она не очень полезна учителям русского языка. Президент не стал утверждать, что ее нужно срочно менять, так как разграничение на бакалавра и магистра уместно в некоторых специальностях, в основном в технических.

Однако у министра просвещения Ольги Васильевой сложилось другое мнение — она считает, что для обучения гуманитарным специальностям недостаточно бакалавриата. По ее словам, отсутствие магистратуры — незаконченное высшее.

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Споры о Болонской системе образования периодически всплывают в структурах власти и образования, но однозначного мнения на этот счет до сих пор нет.

Против Болонской системы

Заведующая кафедрой «Информатика и программное обеспечение вычислительных систем» НИУ МИЭТ Лариса Гагарина в беседе с «360» заявила, что Болонская система неэффективна, так как она не учитывает специфику российского образования.

Я считаю это (введение Болонской системы — прим.ред.) ошибочным решением изначально. Почему плохо — для всех технических специальностей мало четырех лет, недоучки получаются. У них мало практики, диплом — это не нормальный диплом, а подделка Лариса Гагарина.

По мнению Гагариной, нашим студентам по европейским стандартам учиться не нужно, так как «наши специалисты шире образованы». Действующую систему нужно поменять, потому что это повысит конкурентоспособность наших студентов, считает Гагарина, так как россияне «всегда отличались фундаментализмом». Да и для поднятия науки это будет гораздо выгоднее, чем действующая система.

Гагарина отметила, что Болонскую систему можно сохранить гуманитариям, и то не всем. Например, она подойдет переводчикам, менеджерам, торговым работникам.

Зная мнения своих коллег, есть шанс, что [система образования] изменится. 92% коллег, кто работает со мной, считают, что Болонская система вредна для России Лариса Гагарина.

Вероятно, что шанс изменить действующую систему есть — дупутаты Мособлдумы внесли изменения в бюджет Московской области на 2019–2021 годы. Эти средства как раз пойдут на образование, а также дороги.

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За Болонскую систему

Член комитета по образованию и науки Госдумы Борис Чернышев в беседе с «360» отметил, что, конечно, самой эффективной была советская система, однако Болонская идеально «легла» на изменения в сфере.

Сегодня разделение на бакалавриат и магистратуру дает возможность студентам бесплатно получить образование сначала в бакалавриате по одной специальности или в одном вузе, а затем получить то же бесплатное образование в другом вузе или по другой специальности Борис Чернышев.

Такая возможность — однозначное преимущество, так как меняет «карьерный трек». Все-таки общество может очень сильно меняться в зависимости от экономической ситуации.

Эти два года магистратуры могут помочь бесплатно изучить ту или дисциплину, направление, и уже быть более конкурентоспособным при получении дополнительных навыков. Однако для ряда специальностей надо оставить пяти- шестилетнее образование в зависимости от специалитета — это медицина, технические науки.