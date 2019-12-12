Депутаты Мособлдумы внесли изменения в бюджет Подмосковья на 2019–2021 годы. Деньги пойдут на дороги и образование

На заседании Московской областной думы был принят закон, согласно которому изменяются показатели регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы и расходы бюджета Подмосковья в 2019 году будут уменьшены на 29,8 миллиона рублей. Больше финансов пойдет на строительство дорог, сферу образование и переработку отходов.

«Общие параметры бюджета по расходам и доходам изменяются в совокупности на 30 миллионов рублей на сумму уменьшения безвозмездных поступлений», — заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Доход и расход в 2020 году будут увеличены на 1,3 миллиона рублей, в 2021-м — на 373,6 миллиона рублей.