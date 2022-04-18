Кровь на подушке: как выглядит квартира после убийства семьи бывшего топ-менеджера «Газпромбанка»

Следственный комитет РФ по Москве опубликовал фото и видео из квартиры, где 18 апреля произошло тройное убийство. В кадр попали телевизор, мебель, расстеленная кровать и детская обувь.

Судя по снимкам и ролику, особого беспорядка в доме нет. По крайней мере попавшая на видео комната выглядит аккуратно.

Источник фото: СУ СК по Москве

Представители московского СК напомнили, что тела женщины, мужчины и несовершеннолетней девочки с огнестрельными ранениями нашли в квартире жилого дома днем. Тела обнаружила родственница, которой водитель и няня семьи сообщили, что не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри.

Источник фото: СУ СК по Москве

СМИ сообщили, что жертвами стали бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена Елена и 13-летняя дочь.

«Одна из версий следствия в том, что мужчина совершил убийство супруги и дочери, а после покончил с собой. Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают полную картину произошедшего, расследование продолжается», — рассказали в московском Следственном комитете.

По данным «Газеты.ru», оружие нашли в руках главы семьи.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).