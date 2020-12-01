Версию с убийством ядерщика через спутник поставили под сомнение. Такое оружие слишком дорогое и медленное

Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили под Тегераном с помощью оружия, установленного на автомобиле. По последней версии, управляли им со спутника. Если это так, то мир столкнулся с уникальным случаем, когда человека убивают с помощью сигнала из космоса. Вот только такое оружие было бы слишком дорогим и медленным.

Удар через спутник

Убить Мохсена Фахризаде — иранского физика-ядерщика, которого называют «отцом атомной бомбы», — удалось с помощью автоматического стрелкового оружия. Как сообщили источники сайта Al Alam, оружием управляли со спутника. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани сказал, что нападение совершили с использованием электронного оборудования, а убийц на месте преступления не было.

Нападение на Фахризаде произошло 27 ноября. Врачи не смогли спасти ученого, он умер в больнице. Его расстреляли с расстояния 150 метров из оружия, которое было установлено на машине Nissan. Помимо ученого, погибли еще три или четыре человека. Владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 ноября.

Оружие имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве Фахризаде.

Представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи сказал, что операция по убийству ученого была сложная, и не исключил, что к этому могут быть причастны зарубежные спецслужбы.

Убивать со спутника слишком сложно

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «360» предположил, что заказные убийства такими сложными способами никто бы не исполнял, то есть подобная сфера применения исключена. Ведь для этого убийцам нужна была целая эскадрилья военных спутников — только они могут подавать такого рода сигналы. В связи с этим специалист предположил, что новость об убийстве через спутник — утка.

По словам Никулина, у очень небольшого количества стран есть доступ к космическим спутникам. Он есть у России, США, Китая и государств Евросоюза. Аппараты присутствуют и у Израиля, но неизвестно, достаточно ли их, чтобы выполнять задачи такого формата из космоса.

Если речь идет о военных спутниках, то ими управляют оборонные ведомства. Попасть в руки потенциальных убийц они просто так не могли, если, конечно, не произошло взлома. То есть не исключено, что у них были сообщники.

«Значит, эти террористы действовали как минимум согласованно со спецслужбами этих стран, которые обладают такого рода технологиями. Может, выполняли заказ. Без связки такую операцию осуществить невозможно. Думаю, со спутника отслеживали передвижение кортежа и, наверное, подали сигнал. Это более вероятно», — сказал Никулин.

По словам Никулина, в дистанционные системы вроде той, что использовали на автомобиле против ученого, нельзя поставить любое оружие. Иначе можно было нацепить на автомобиль сразу несколько пулеметов.

Пока в мире нет технологий, которые позволили бы ликвидировать того или иного человека с помощью спутника. Аппараты могут только обеспечить наведение на цель, создавать помехи в оборонительных целях, бомбардировать местность и уничтожать астероиды. Но нет оружия, направленного конкретно на ликвидацию одного человека с помощью спутника.

Собеседники «Коммерсанта», специализирующиеся на спецоперациях, объяснили, что отдавать команды оружию со спутника не очень эффективно. Ведь сигнал от аппарата будет принят с огромной задержкой: сначала сигнал идет от точки на Земле до спутника, потом от спутника до оружия, плюс нужно учитывать время аппаратной задержки, которое может превышать секунду.

Дистанционное оружие

Об упрощенных, дистанционно управляемых вооружениях известно давно. А в 2019 году в России, например, разработали систему управления стрелковым оружием «Сервал» против беспилотников и морских малоразмерных целей. Ее можно размещать на автомобилях или катерах. Оператор с помощью кнопки может командовать пулеметами «Печенег», «Утес», «Корд» или стрелковым оружием иностранного производства. Но управляется оружие не спутником, а с помощью оператора с пультом дистанционного управления.

Подобных дистанционно управляемых систем много по всему миру. Существуют возимо-носимые дистанционно управляемые комплексы вооружений или автоматизированные огневые точки (АОТ). Обычно такие пушки размещаются на грунте, но могут иметь кронштейны для крепления к чему-либо. Яркие представители такого оружия — TRAP-250D и TRAP T2 американского производства. Систему CROWS тоже можно добавить в список эффективного дистанционного оружия, но, в отличие от российских моделей, набор интегрированного оружия ограничен — можно установить пулеметы M2, M240, M249, а также гранатомет Mk-19. Но, опять же, эта система не управляется со спутника.

Состоят подобные системы из самой платформы с оружием, приводов, видеокамер, блоков управления и пульта, с которого можно отдавать команды.