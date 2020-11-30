СМИ: иранского физика-ядерщика убили израильским оружием

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который погиб в городе Абсард 27 ноября, могли убить из сделанного в Израиле оружия. Специалисты пришли к такому выводу после изучения его фрагментов.

Части оружия собрали на месте теракта, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на собственный источник.

«Найденные на месте террористического акта фрагменты имеют логотип и спецификацию израильской военной промышленности», — подчеркнул собеседник телеканала.

Министерство обороны Ирана также заявило, что получило «новые сведения» о предполагаемых преступниках и «очень скоро» обнародует имеющуюся информацию.

Ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде убили 27 ноября. Сначала взорвалась его машина, потом началась стрельба. Физика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и скончался. В Минобороны Ирана пообещали ответить на убийство ученого. Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при военном ведомстве.

Ранее в иранском МИД уже указывали на свидетельства причастности Израиля к произошедшему.