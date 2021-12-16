ЦРУ сообщило о «причастности» СССР к убийству Кеннеди

Советское правительство может быть причастно к убийству президента США Джона Кеннеди. Об этом через два дня после происшествия доложил в американское дипломатическое представительство некий «польский водитель советского посольства» в Австралии. Такие данные содержатся в материалах, обнародованных национальным архивом страны.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — сказано в опубликованном отчете ЦРУ.

Источник данной информации именуется «польским водителем советского посольства в городе». Указанный в документе телефонный звонок перекликается с анонимным сообщением от 15 октября 1962 года.

Президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. В совершении преступления признали виновным Ли Харви Освальда. До настоящего времени существует большое количество теорий о том, кто на самом деле мог стоять за смертью Кеннеди.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз отложил публикацию 15 тысяч засекреченных документов, которые могут пролить свет на убийство Джона Кеннеди в 1963 году. Глава государство сообщил, что из-за пандемии работникам архива потребуется больше времени, чтобы подготовить материалы к обнародованию.