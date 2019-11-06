Москвичка решила дойти до международного суда ради запрета распознавания лиц

Жительница Москвы, проигравшая иск о системе распознавания лиц, будет подавать жалобу и готова дойти до международных судов. Об этом Алена Попова рассказала «360».

«Сегодня мне показалось, что обязательно надо идти дальше, потому что они нервничали, переживали, хамили. Мне даже пришлось сделать замечание представителю департамента информационных технологий. Такое эмоциональное поведение возможно только в одном случае: если что-то там не так. Я действительно считаю, что нет никаких оснований, чтобы эта технология считывала наши лица и определяла, что мы — это мы. Надо бороться до конца. Будем обжаловать решение», — сказала Попова.

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По ее словам, она предупредила своих адвокатов, что, скорее всего, им придется пройти через все судебные инстанции в России, а потом дойти до международного арбитража.

Попова напомнила, что она требовала у Роскомнадзора, МВД и ДИТ, чтобы ее лицо удалили из базы, если оно туда попало, а также воздержались от использования этой технологии. Она обратила внимание, что ответчики не смогли убедить ее.

«Со стороны ответчиков они признали, что такая технология используется, сказали, что они снимают объекты, но туда могут попадать люди, и поэтому нет задачи распознавать лица, хотя технология называется распознавание лиц, что это один и тот же алгоритм. Но ты не распознаешь мусорный бачок по 120 точкам на лице», — отметила Попова.

По ее мнению, сегодня технология распознавания лиц используется абсолютно незаконно. В то же время она поблагодарила суд за то, что своим решением он только добавил ей поддержки.

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«У нас борьба, и наша кампания только растет и множится. Суду можно сказать спасибо за то, что он спровоцировал еще большую волну поддержки нашему иску», — заключила Попова.

Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, которая оспаривала законность работы системы распознавания лиц.