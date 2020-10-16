Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция фактически есть в переговорном процессе по Карабаху. По его словам, без участия Анкары в регионе невозможно решение какого-либо вопроса. Про роль Турции в конфликте в Карабахе уже ходило много разговоров. «360» разбирался, зачем стране участие в переговорах по вопросу карабахского конфликта, и что Турция выиграет от этого.

«Турция фактически в переговорном процессе»

«Реалии сегодняшней ситуации показывают, что без участия Турции в регионе невозможно решение какого-либо вопроса. Это показывает история последних лет. Кому-то это может не понравится, но это факт, реальность», — с таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV. Его слова приводит РИА «Новости».

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По его словам, «позиция Баку такова, что Турция обязательно должна быть в процессе по Карабаху». Алиев также отметил, что «Турция фактически уже имеет место в переговорном процессе».

«Это показывают телефонные переговоры уважаемых Эрдогана и Путина. В предыдущие дни провели телефонные переговоры главы МИД Турции и России, министры обороны. Потому что они обсуждают карабахский вопрос», — заявил Алиев.

Ни один вопрос не будет решаться без учетов интересов Турции

В 2023 году будет столетняя годовщина Лозаннского соглашения и одновременно выборы президента Турции, напомнил в разговоре с «360» политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещал к этому году восстановить «некие границы, выходя за границы тех, которые были им начертаны». К ним собеседник «360» отнес Северную Сирию, Северный Ирак, город Батуми и много всего другого.

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«Южный Кавказ естественно у них тоже подразумевается как зона их влияния. Задача Эрдогана вытеснить Россию из Южного Кавказа», — рассказал Багдасаров.

Политолог объяснил, что в Грузии доминирует не только США, но и Турция, благодаря своим инвестициям, Азербайджан — это, по сути, формула «один народ — два государства», и тут понятно, «кто старший брат, а кто младший брат».

У России, по словам Багдасарова, остается одна Армения, где есть погранвойска 102-я гюмриинская военная база.

«Значит, если Турция становится, как Алиев призывает, членом переговорного процесса, сейчас это Россия, Армения, Азербайджан […] то все, ни один вопрос, в том числе по Карабаху […] не будет решаться без учетов интересов Турции. Сейчас они это решают за кулисами», — объяснил Багдасаров.

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Активная фаза войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Неделю назад министры иностранных дел враждующих государств встретились в Москве. Они смогли договориться о перемирии. Позже стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.