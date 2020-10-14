Армения обвинила Азербайджан в возобновлении боевых действий в Карабахе

«Утром противник на южном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, нарушая гуманитарное прекращение огня, возобновил артиллерийский обстрел», — сообщила Степанян. Она добавила, что в течение ночи на линии соприкосновения сохранялась стабильно напряженная обстановка.

Режим прекращения огня действует в непризнанной НКР с полуночи 10 октября. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана смогли договориться о перемирии в конце прошлой недели в Москве. Ранее президент Армении Армен Саркисян в интервью RT заявил, что нарушения перемирия в Карабахе есть. По его словам, обе стороны должны приложить усилия, чтобы это пресечь.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку.