Турецкий F-16 в небе над Карабахом. Армения говорит о сбитом Су-25, а Азербайджан все отрицает

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский военный самолет Су-25. С таким заявлением во вторник, 29 сентября, выступила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. В Турции заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом же заявил и Азербайджан. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что по его данным высокопоставленные турецкие военные и инструкторы находятся в командных пунктах Азербайджана и именно они отдают приказы. Что известно о происшествии — в материале «360».

Турецкий F-16 сбил армянский Су-25 — Минобороны Армении

«Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Армении нанес удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала на странице в Facebook пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, турецкий истребитель залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Атака на Су-25 произошла на высоте 8,2 тысячи метров.

F-16 вылетел из аэропорта азербайджанского города Гянджа. Истребитель прикрывал действия авиации и беспилотников, которые наносили удары по населенным пунктам в Карабахе и Армении, уточнила Степанян.

Баку и Анкара отвергли свою причастность к происшествию

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун отверг сообщения о причастности истребителя F-16 к уничтожению самолета Су-25 Военно-воздушных сил Армении. По словам Алтуна, эти заявления не соответствуют действительности.

Министерство обороны Азербайджана поддержало заявление турецкой стороны. Там также опровергли причастность истребителя F-16 к уничтожению армянского военного самолета. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция только морально поддерживает республику в конфликте с Арменией и в боевых действиях участия не принимает.

«Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе, Турция нам братская страна и наш союзник», — отметил Алиев в эфире программы «60 минут». Он также добавил, что армия Азербайджана достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Однако на вопрос о том, как быть с новостью об уничтожении истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении, Алиев заявил, что этой информацией не владеет, она «не подтверждена» и является «очередной провокацией».

При этом представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал «неумелым» опровержение азербайджанской стороны информации о сбитом армянском Су-25.

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под угрозой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире передачи «60 минут» заявил об угрозе существованию армянского народа и о фактическом участии Турции в военном конфликте Армении и Азербайджана.

Пашинян подтвердил, что страны находятся в состоянии войны, есть разрушения и жертвы не только среди военных, но и среди гражданского населения.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

«Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, высокопоставленные военные и инструкторы сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, местами они даже руководят военными действиями», — заявил Пашинян.

Говоря о происшествии с армянским Су-25, Пашинян отметил, что «это уже состоявшийся факт», который подтверждает участие Турции в конфликте. Он указал, что в этом нет «никакого секрета», так как турецкие войска с августа находятся в Азербайджане на совместных военных учениях.

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил Пашинян, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».

«Применение F-16 зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха»

Турецкий истребитель F-16 применялся в карабахском воздушном пространстве. С таким заявлением выступил заместитель командующего Армии обороны Нагорного Карабаха полковник Артур Саркисян, пишет Sputnik Армения.

«Применение F-16 зафиксировано в воздушном пространстве Арцаха (второе официальное название Нагорно-Карабахской Республики — прим. ред»)», — сказал Саркисян. Никаких деталей по этому делу он не привел.